製造業愈發不景氣？元大寶華：預期6月PMI仍低迷不振

5月製造業PMI加速緊縮，非製造業NMI溫和擴張，產業表現一冷一熱。元大寶華綜合經濟研究院今（5）日指出，預期6月製造業PMI仍將低迷不振。

元大寶華表示，終端需求疲軟，業者持續調節庫存下，5月中華經濟研究院季調後台灣製造業採購經理人指數（PMI）從先前的 51.4、47.3、42.8，進一步下滑至41.3，連續第三個月緊縮且程度加劇，為今年1月後最差表現，顯示製造業愈發不景氣。

元大寶華指出，觀察細項數據表現，領先反應景氣動態的新增訂單數量、生產數量、人力僱用數量、存貨、客戶存貨、未完成訂單、新增出口訂單、進口原物料數量、未來六個月展望緊縮 /過低加快；供應商交貨時間下降趨緩，原物料價格轉為下降，顯示內、外需更加疲弱，打擊生產。再加上積壓訂單加速清理與客戶加大減持存貨力道，使業者愈發看淡前景，不僅加速減少人員招募，更加強去化庫存並限縮採購，導致供應商交貨時間持續縮短、生產成本轉為下跌。

元大寶華還提到，考量6月工作天數較少，不利製造業PMI表現，且歷史經驗顯示，6月PMI較5月下降的次數略多，加以國內、外總體經濟金融情勢疲弱，歐美升息既衝擊投資、消費需求，也造成銀行體系動盪，且中國大陸內需好轉未能發揮預期中的拉動台灣外需效果，需求也持續受去庫存壓抑，使PMI結構釋放訂單能見度更低、存貨加速去化、採購減少、產能閒置、業者更加悲觀看待產業前景訊號。因此，元大寶華預期6月製造業PMI仍將低迷不振。

在非製造業方面，住宿餐飲、零售等行業擴張拉回，運輸倉儲、批發業明顯緊縮下，5月未經季調的非製造業經理人指數（NMI）連續第七個月擴張，但中斷前三個月的上升，從4月的2022年8月以來最高點55.8回落至52，反映非製造業景氣升溫速度放緩。

觀察細項數據可知，商業活動、新增訂單、人力僱用、採購價格、服務收費價格、存貨觀感擴張/上升趨緩；供應商交貨時間轉為下降，存貨恢復擴張；未完成訂單、服務輸出/出口、未來六個月展望緊縮加快，服務輸入/進口緊縮趨緩，顯示在需求拉動下，業者增聘人手，以提供服務。但積壓訂單加速清理，服務輸出/出口更差，令業者愈發保守看待前景，存貨的累積也令業者對此感到憂心；而營業成本持續上揚，則讓業者一邊調升服務收費價格，一邊縮減採購，受託工作完成時間相應縮短。

展望未來，元大寶華表示，雖然通膨、電價調漲、升息、製造業持續疲軟、金融市場動盪等令大環境寒風吹拂，且6月工作天數較少，可能不利住宿餐飲、零售以外業別表現，加上NMI結構反映訂單成長放緩、積壓工作量減少下，業者更加悲觀看待產業前景。但政府普發6,000元現金，多少有助延續後疫情時代壓抑已久的消費意願，且歷史經驗顯示，6月NMI大多較5月上升，元大寶華預期6月非製造業NMI仍可能維持溫和擴張。