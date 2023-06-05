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5月外資淨匯入逾2260億元 飆史上第四高、前五月收復去年失土

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會最新公告，5月外資淨匯入73.62億美元，是史上單月第四高，約折合新台幣2263億元（以5月台幣對美元均價30.734元估算），今年前五月共淨匯入207.75億美元，已收復了去年一整年淨匯出135.6億美元的失土，顯示今年外資看台股，愈來愈有信心。

據資料顯示，史上單月外資淨匯入最高，是落在2022年11月單月淨匯入92.2億美元，次高是2005年12月的85.31億美元，第三高是今年1月的75.56億美元，第四大是今年5月的73.62億美元，第五大則是2009年9月70.6億美元。

換言之，前五大中，有三個月外資淨匯入高點，都在近半年內出現，顯示外資對台股信心大增。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

也就是說，外資前五月淨匯入共207.75億美元，可視為外資增加對台灣投資本金，反映外資對台股後市可期，先行進場布局，更是一舉回補了去年全年淨匯出135.64億美元的失血量。

券商主管說，外資5月大舉淨匯入，透露三大訊息，一、預期美國聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資開始更願意持有風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的亞洲市場。

二、台灣第四季景氣可望從谷底走揚，這時正是外資逢低抄底、重新布局的好時點，三、美國升息近尾聲後，境外資金需求也轉弱，外資自然重新尋求投資標的。

若以外資進出台股的買賣超量來看，據金管會統計，今年到5月底止，外資累計買超上市股票3330.5億元，但賣超上櫃股票91.31億元，合計上市櫃則仍呈現買超3239.2億元。

外資 台股 美國聯準會

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