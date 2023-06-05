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受市況衝擊程度低 慧洋-KY 自結5月每股稅前盈餘0.49元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637） 於今日公告2023年5月合併營收為16.48億元，累計前5月合併營收為67.89億元，慧洋同步公告自結獲利，5月單月營業利益4.78億元，稅前盈餘為3.65億元，自結每股稅前盈餘為0.49元；累計前5月稅前盈餘為5.17億元，自結每股稅前盈餘為0.69元。

散裝市場自五一假期以來觀望氣氛濃厚，雖邁入傳統南美穀物旺季，然整體需求仍顯疲弱，使得運價指數尚未有明顯反彈。然慧洋在此之前已將部分指數連結船舶，以當時較高的期貨價格提前鎖定第二季為固定租金，藉以分散市場風險，因此公司5月營收受到市況衝擊程度較低，仍呈現月增5.8%。

慧洋指出，今年將營運目標放在船舶的汰弱換新，主要針對船齡過高、營運效率較差的老舊船舶進行處分，由於二手船舶在短程、開發中國家港口設施限制下仍有一定市場需求，慧洋至目前為止已陸續公告5艘船舶處分案，實際處分損益則依交船時程進行認列。

在新船佈局方面，慧洋今年亦持續採購新船，截至目前為止共有17艘節能新船訂單，包括12艘Handysize、3艘Panamax以及2艘Supramax，今年預計尚有6艘新船將加入船隊，其餘則陸續於2024至2026年交付，將為未來營運動能增添薪火。

展望今年營運，公司仍維持審慎樂觀態度，面對短期市場需求不穩定，慧洋以彈性調整指數連結及固定租金比重因應，中長期看來，在環保法規日趨嚴謹、以及近年來新造船訂單數量偏低，將造成散裝船舶供給缺口擴大，而慧洋多年來穩定投資環保節能新船，將可望受惠。

慧洋 營收

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