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新光金第三大外資股東 投票表態支持公司派

經濟日報／ 記者陳佩嘉廖珮君／台北即時報導
新光金。圖／聯合報系資料照片
新光金。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）第三大外資股東挪威主權基金，今天在網站上，公開表態，支持新光金公司派，挪威主權基金目前在新光金前十大股東中，居第六大，持股比1.16%，不過據了解，挪威主權基金還有透其他外資專戶，持有新光金股票，居新光金第三大股東。

投資金控股的外資，概分三大類，一、指數型，例如大型基金公司，如貝萊德（BlackRock）、先鋒（Vanguard）等，二、主權基金，例如新加坡主權基金、挪威央行等，三、退休基金。

一般來說，這三類基金，新加坡主權基金多是棄權、不投票，挪威央行則視情況而定，僅有指數型和退休基金一定會投票，而這兩大類外資幾乎8成都會參考ISS報告、另外如Vanguard這系列基金多會有自己內部的研究團隊，有自己投票政策。

以新光金公告最新的前十大股東來看，梵加德新興市場股票指數型基金（持股1.17%）、與先進總和國際股票指數型基金（持股1.12%）都是屬Vanguard系列基金，除參考ISS外也有獨立投票政策；至於持股1.14%的挪威央行若要投票也會參考ISS報告。

新光金

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