葉丙成也叫兒子閃名車！超跑險讓你不怕「一夜致負」？

近年來，社群媒體上常出現「奢華名車vs.平價小車」的對決，當平價小車不慎擦撞到超跑，網友便會討論其天價理賠費用，揶揄平價車主的心理陰影面積。

玩笑歸玩笑，這也讓愈來愈多人警惕「名車公害」，互相提醒在路上看到高價名車，最好有多遠就閃多遠。

不過，當意外真的發生時，面對名車天價的維修賠償，你該如何自保？其實市面上有種俗稱「超跑險」的超額責任險，每年在強制險、第三責任險的保費外，多加數百元就能有上千萬的保障。

看到名車「能閃則閃」，稍有不慎恐面臨天價求償

日前，國道1號五楊高架上，一輛被稱作是「神A」的國民車Altis，疑因切換車道不慎，導致與賓利發生擦撞，造成該輛賓利的車頭損毀。據悉，該輛賓利為售價千萬元起跳的Continental GT轎跑車，要是該起事故最後判定肇責比例分攤為神A車主較高，未來車主恐怕得面臨數百萬的維修費用。

由於此類事故頻傳，台大電機系教授葉丙成在臉書稱，近期長子考到汽車駕照，他卻忘記傳授在台灣開車上路最重要的資訊：「看到有翅膀的，不管是在車的前面或後面，都要閃遠一點！」還貼出有翅膀的賓利等各款名車logo，叮囑兒子在路上只要看到這些車種，一律閃遠一點。

不過，路上的名車比比皆是，擦撞意外往往防不勝防。有車商就建議，買車時除了強制險、第三人責任險以及車體險以外，最好還能加保超額責任險。

開車騎車保了強制險還不夠，為何還需保「超跑險」？

俗稱「超跑險」的超額責任險，主要的功能是補足「強制險」及「第三責任險」不足的部份。

將這三個險種拆開逐一檢視，強制責任險的功能為賠償駕駛本人以外的人受傷或死亡，如路人、自己車上的乘客、對方駕駛、對方乘客等，給付金額上限為220萬元。

第三人責任險的功能同樣也是賠償自己或他人的體傷，以及對方車輛損壞、遭波及的建築物等，這類因事故造成的財務損失。但仍有其上限，如果有不夠賠的部份，則建議以超額責任險進行理賠。

超額責任險無法單獨購買，得先搭配汽車第三人責任險，或是機車第三人責任制綜合險才能購買，其保險金額從100萬至2000萬元不等，目的是彌補第三人責任險保障額度不足之處。

公勝保經唯真事業部經理趙國凱建議，所有無論開車或騎機車的道路使用人，都建議加買超額責任險。舉例而言，當事故發生後，如果本身有投保第三人責任險，要是只有其財損50萬上限，當不小心擦撞到高價名車，面臨上百萬元的賠償時，當這50萬元不夠賠的時候，便會啟動超額責任險來補足。

趙國凱舉例，如之前他服務的保戶，擦撞到一台市價約千萬的Land Rover豪車，這位保戶被判定需負擔七成肇責，當時維修費高達200萬元，保戶需負擔約140萬元的維修費。但因第三人責任險的保險金額僅50萬元，其他90萬元理賠就由超額責任險來補足。

通常行駛在大台北地區，出現高價車的機率較高，因此建議常往來者將超額責任險保額拉高。示意圖。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

一年平均2000元就有千萬保額，大台北地區更需投保

在第三人責任險之外購買超額責任險，保費平均約一年2000元，就可以買到1000萬元的保額。趙國凱說，需要特別留意的是，就算有保超額責任險，但是，如果沒持有駕照，或是如酒駕等犯罪行為，都會被列為除外不保的項目，若發生事故並不會得到任何理賠。

在投保額度上，趙國凱也建議，通常行駛在大台北地區，出現高價車的機率較高，因此若是住在大台北，或常往來該地區的民眾，建議將超額責任險保額拉高。

另外，像竹科地區因其住戶平均所得較高，當發生事故時，也會面臨較高的賠償金，因此也有必要拉高超額責任險的保額。

趙國凱提醒，就算僅發生無人傷亡的追撞事故，如果只投保強制險，未投保第三人強制險及超額責任險，所面臨的賠償都將是一筆不小的數目，「超額責任險一年約1000～2000元的保費，就能轉嫁高額賠償的風險，CP值頗高。」

（本文出自2023.06.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）