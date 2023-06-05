快訊

悼六四被港警逮捕 台大僑生劉家儀已保釋今報平安

他以為晚半年退休可爽領50萬 因勞退「舊制1規則」差點少領2百多萬

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型這生肖「機會不斷」荷包裝滿滿

泰山新選任董事即行就任 6月8日董事會推選新任董事長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
龍邦國際董事長劉偉龍。本報資料照片
龍邦國際董事長劉偉龍。本報資料照片

泰山公司（1218）於5月31日召開股東臨時會，擔任主席的市場派大股東龍邦國際（2514）董事長劉偉龍強調，全體董事已合法改選，且即行就任，泰山前董事長詹景超也當然解任；第一次董事會將於6月8日召開，推選出新任董事長，新的董事會將依金管會指示，導正公司治理。

劉偉龍向詹景超喊話，強調泰山是公開發行的上市公司，屬於全體股東，絕對不是「一人公司」，用各種藉口理由意圖繼續霸佔董事長職位，不遵守所有股東在股臨會的決議，是藐視法律，更因為一己之私而傷害泰山公司。

泰山公司於5月31日召開112年第二次股臨會，當天的會議主席劉偉龍強調，這是過半數股東依據《證券交易法》第173條之1規定，合法召開。經主管機關台灣證券交易所及智慧財產暨商業法院肯認，當天所做改選第23屆董事及獨立董事的決議，當然合法有效。新任董事選任後即行就任，第22屆全體董事、包括前董事長詹景超當然解任。

至於，詹景超指稱股臨會出席股數有誤，質疑灌票，股務代理國票綜合證券已反駁說明，當日計票系統出席股數加總欄位發生部分錯誤，致當場宣布的出席股數不及更正，當日就覆核驗算，確認最終出席的股數為「427,666,856股」，計票系統的錯誤僅涉及出席股數的加總欄位，其他選舉結果均正確無誤。

泰山股臨會5月31日召開後，泰山總經理蔡政達當天就以【（112）泰總字第009號】函致所有同仁，「查本公司第23屆董事選任後，尚未召集第一次董事會選任董事長，故於本公司選任新任董事長前，總經理為本公司最高決策機關及業務負責人，本公司所有相關業務、財務，均應由總經理作最後核決。」新任董事長推選出來之前，由總經理依法暫代職權，對新的董事會負責。

劉偉龍表示，未料詹景超無視選舉結果及法律規定，竟然自行認定股臨會無效，擅權仍以董事長名義致所有同仁【（112）泰總字第010號】函，宣稱龍邦公司召開的股臨會係屬無效，本公司業務、財務、行政等核決並未改變，均維持現行體制；蔡政達發布的公告，同仁無需遵守。詹景超儼然扮演「太上法院」角色。

更離譜的是，詹景超明知公司即將全面改選董事，且無急迫之事由，竟於5月29日晚上8點多，僅以 Mail 通知第22屆全體董事，隔日5月30日上午10點「緊急召開」臨時董事會，派任台蠟公司總經理傅振祥擔任財務副總經理。

該項財務主管人事案，既未經過審計委員會審查，程序不合法；且傅振祥開設華海縱橫公關公司與泰山有業務往來，亦違反利害關係人的相關規定。

劉偉龍說，泰山全體董事改選終將塵埃落定，龍邦國際持有過半股權，董事席次更爭取三分之二席次，希望讓股權結構穩定，對於主管機關、公司運營，乃至員工、股東及供應商都是一大好事，後續將廣徵食品界、行銷等人才，推出專業的經理人團隊，全力衝刺改造公司。

泰山 股東臨時會

延伸閱讀

就是不認輸 泰山公司派提出假處分禁止新董事行使職權

泰山經營權變天4元股利如期發？龍邦：衡量後再決定

泰山經營權之爭 最高法院裁准確定禁止杜英達、陳敏薰召開股東臨時會

泰山股臨會改選 市場派龍邦拿下過半席次

相關新聞

獨家／搶疫後觀光商機 星宇航空貸逾百億大舉購機

疫後觀光商機使航空業勃發，其中尤以星宇航空手筆最大。據金融圈人士透露，星宇航空繼三月簽下40億聯貸案購置新機之後，接下來...

台中餐飲支付節 悠遊付最高回饋30%

台中好吃好逛的地方不勝枚舉，也是悠遊付積極耕耘的區域之一，搭上台中市政府推動「台中餐飲支付節」之便，悠遊付結合當地餐飲集...

新光金改選 可望和平落幕

新光金控經營權大戰，可望和平落幕。台北醫學大學今天頒授名譽博士學位給台新金控董事長吳東亮，據了解，新光金控創辦人吳東進預...

新光金經營權大戰 吳東進傳接受出任集團共主

新光金經營權大戰，可望和平落幕。據了解，新光金創辦人吳東進今（5）日預料出席三弟台新金董事長吳東亮獲頒台北醫學大學名譽博...

新光金大戰…外資投票 洪士琪派贏面大

新光金經營權大戰，外資投票已截止，據可靠消息來源透露，洪士琪派在外資獲得不錯支持度，若以外資持股18%、投票率六至七成來...

集保董座朱漢強請辭

集保結算所董事長朱漢強以另有生涯規劃為由，連同基富通證券職務一併請辭。集保結算所今（5）日將舉行臨時董事會，指派集保總經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦