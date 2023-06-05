快訊

抹布水煮麵！北投知名牛肉麵店喊冤 外送員深夜傳12分鐘影片打臉

群益半導體收益ETF 6月6日掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，群益投信公司募集發行的群益台灣半導體收益ETF證券投資信託基金（00927）受益憑證，將於6月6日正式掛牌上市。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF標的指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，該指數由臺灣指數公司所編製及維護，以臺灣上市上櫃股票為母體，自半導體產業中篩選出通過流動性及指標篩選之股票，再依股利指標由高至低排序篩選出30檔成分股。成分股依照現金股利發放總額開平方根加權，以表彰兼具高股息、獲利能力及半導體代表性的股票投資組合績效表現。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達148檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，投資人投資前應詳閱公開說明書。

半導體 ETF

延伸閱讀

台股基金 利多一波波

中信證越南招商 回響熱

全民權證／六角 押價內外20%

推動淨零／證交所總經理 簡立忠：以大帶小減碳

相關新聞

新光金經營權大戰 吳東進傳接受出任集團共主

新光金經營權大戰，可望和平落幕。據了解，新光金創辦人吳東進今（5）日預料出席三弟台新金董事長吳東亮獲頒台北醫學大學名譽博...

新光金改選 可望和平落幕

新光金控經營權大戰，可望和平落幕。台北醫學大學今天頒授名譽博士學位給台新金控董事長吳東亮，據了解，新光金控創辦人吳東進預...

新光金大戰…外資投票 洪士琪派贏面大

新光金經營權大戰，外資投票已截止，據可靠消息來源透露，洪士琪派在外資獲得不錯支持度，若以外資持股18%、投票率六至七成來...

集保董座朱漢強請辭

集保結算所董事長朱漢強以另有生涯規劃為由，連同基富通證券職務一併請辭。集保結算所今（5）日將舉行臨時董事會，指派集保總經...

金控投資帳 拚本季翻紅

據金管會截至2023年第1季底統計，整體金控國內外投資帳上的未實現損失，從去年12月底的6,356億元，大幅收斂到2,6...

金控避雷…海外放款大縮水

金控集團重拾海外市場的投資信心，卻仍對海外放款持高警戒，避免誤觸雷區。據金管會截至2023年第1季底統計，金控海外市場放...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦