金控海外「輕中、重美」美曝險占逾1/3強 成盈虧關鍵

金控集團海外投資與放款，愈來愈「輕中、重美」。據金管會統計，2023年第1季底金控集團海外曝險部位攀升到25.21兆元、季增0.34%，其中美國市場曝險額已達8.48兆元占海外總曝險33.6%的該統計來新高，占了1/3強，風險集中度增加，意味美國市場一有風吹草動，將成金控海外投資帳上盈虧的關鍵。

反觀大陸市場曝險額降到2.18兆元、占比降到8.67%的該統計新低，呈現此消彼漲，顯示金控海外市場放款與投資的「輕中、重美」策略愈益鮮明。

金管會是在2015年第二季開始公布金控集團國內外曝險統計。曝險額包括拆存、放款與投資，又以投資部位最大。

以過去近八年統計數字來看，金控集團對美國市場曝險額，平均以每4~7季、就增加一兆元的速度成長，占海外總曝險比更從1/4、往1/3強邁進，在今年首季占比最高；反觀對大陸市場曝險則維持在2.2~2.8兆元間，今年首季跌破2.2兆元、降到2.18兆元的該統計新低點，連兩季大減了近483億元。

法人說，金控投資愈輕中、重美，有兩大意義，一是美國市場經濟、股債波動對金控海外投資影響加劇，如2022年美國暴力升息，股債市崩跌，金控美國市場在第3季帳上就曾大虧3802.6億元，創該統計來最慘敗績。

二是對大陸市場曝險額一路下滑，意味著從美中貿易戰後，金控集團對大陸市場的風險意識攀升，投資和放款全面縮手，審慎以待。

2023年第1季底海外投資曝險前十大市場，依序是美國、大陸、英國、法國、南韓、香港、澳洲、日本、加拿大和阿拉伯聯合大公國，與上季底相較，僅日本排名往後退、被澳洲超車外，其餘均相同。