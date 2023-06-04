CUBE卡刷近千億元助攻 國泰世華蟬聯刷卡額、發卡量「雙冠王」

台北富邦銀行從國泰世華手上搶下好市多聯名卡發卡權，國銀信用卡大戰更趨白熱化。截至今年4月，國泰世華銀CUBE卡流通卡數逼近500萬，刷卡消費金額逼近千億，占國泰世華簽帳金額逾四成五，挹注今年前四月全卡刷卡金額突破兩千億、全行信用卡流通卡數衝破千萬張，蟬聯國銀刷卡額、發卡量「雙冠王」。

國銀信用卡業務競爭激烈，台北富邦銀5月下旬宣布，富邦Costco聯名卡已正式發行破百萬卡、上市第112天就突破百萬卡量，創下台灣信用卡史上最快破百萬卡的新紀錄。

根據各家銀行統計，今年4月，國泰世華銀簽帳金額為499.8億元、接近500億元大關，今年累計簽帳金額2,144億元，流通卡數1,029萬、有效卡數650萬張，均為國銀最高。國泰世華銀指出，CUBE卡主打3%回饋無上限、四種權益可天天切換，深獲客戶好評，刷卡金額與發卡量均續創佳績。

信用卡「二哥」中國信託銀行，今年4月簽帳金額478億元、今年累計簽帳2,013億元，緊追國泰世華銀身後；中信銀目前的流通卡數與有效卡數分別為868與550萬張。

根據統計，信用卡前五大銀行，還包括玉山銀行、台新銀行與台北富邦銀行。其中，玉山銀行4月簽帳金額373億元、今年以來簽帳金額1,569億元，流動卡數破700萬張、有效卡數472萬張，排名第三。

目前分居第四與第五名的台新銀行與台北富邦銀行，4月簽帳金額非常接近，分別為302.8億元與300億元，今年以來簽帳金額為1,283億元與1,238億元。在流通卡數與有效卡數方面，台新銀4月流通卡數為639萬張、有效卡436萬張，台北富邦則是591萬與388萬張。

銀行主管說，近幾個月，在Costco聯名卡的申辦熱潮下，台北富邦銀的刷卡額能否一舉超越台新銀、搶下國銀第四大寶座，還是台新銀行踩下油門、甩開與台北富邦銀間的差距，外界投以關注眼光。