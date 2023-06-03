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又一美企大咖 彭博：小摩CEO戴蒙訪台

聯合報／ 編譯簡國帆、記者陳美君／綜合報導

知情人士透露，在美中關係加劇之際，摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）高調訪問中國大陸後，昨抵台灣。外傳戴蒙將拜訪大客戶國泰、富邦兩大金控公司。對此，摩根大通，以及被點名的兩大金控均未回應。

小摩在台灣的業務包括企業和投資銀行業務、商業銀行和資產管理事業。

戴蒙是過去兩周以來，美國訪台的第三位重要企業執行長：繪圖晶片大廠輝達執行長黃仁勳五月下旬在台大發表畢業演說，本周又在台北國際電腦展（Computex）受到了搖滾巨星式的歡迎。矽智財大廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）本周也造訪台北。

昨彭博資訊報導，戴蒙二日抵台，計畫與約五百名台灣員工和客戶碰面。路透報導，戴蒙的下一站是南韓。

小摩 摩根

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