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2外資機構 挺新光金公司派

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
新光金改選在即，對外資頗具影響力的ISS日前出報告傾向支持改革派，昨另一機構則出報告支持公司派。創辦人吳東進（圖）及其胞弟吳東亮經營權之爭愈演愈烈。本報資料照片
新光金改選在即，對外資頗具影響力的ISS日前出報告傾向支持改革派，昨另一機構則出報告支持公司派。創辦人吳東進（圖）及其胞弟吳東亮經營權之爭愈演愈烈。本報資料照片

新光集團經營權爭奪戰競爭激烈。新光金控創辦人吳東進遭逢最嚴峻考驗。兩派廝殺白熱化，相較日前重量級外資機構ISS傾向支持改革派，昨外資投票顧問機構Glass Lewis報告出爐，建議新光金控股東全面支持公司提名的十五位董事候選人，改革派則未有任何一席得到支持。

新光金改選最後關鍵時刻，兩大外資機構出面力挺公司派。原本ISS出具傾向支持改革派的報告，但近來外資風向轉變，繼強調股東行動主義的外資機構Insightia提出對新光金改選的三大疑點支持公司派後，Glass Lewis報告也出爐，贊成董事提名人選十五席普董與獨董，全由公司派包辦。

六月六日是股東會前電子投票最後投票日，兩大外資機構在最後關鍵時刻全力支持新光金公司派，市場預期先前徵求委託書進度落後的公司派陣營，應可望在最後爭取外資票之際扳回一城，甚至可能扭轉勝負，但現在看來，不論雙方誰勝，都只能拚過半，不可能取得三分之二絕對多數。

新光金改選在即，對外資頗具影響力的ISS日前出報告傾向支持改革派，昨另一機構則出報告支持公司派。創辦人吳東進及其胞弟吳東亮（圖）經營權之爭愈演愈烈。本報資料照片
新光金改選在即，對外資頗具影響力的ISS日前出報告傾向支持改革派，昨另一機構則出報告支持公司派。創辦人吳東進及其胞弟吳東亮（圖）經營權之爭愈演愈烈。本報資料照片

相較過去Glass Lewis至少會支持一部分非公司派董事作法，這次Glass Lewis「一面倒」非常罕見。新光人壽駐會董事、新光金重要民股林伯翰昨上午接受本報訪問時指出，從這份報告已可深刻感受外資投票顧問機構也非常擔心，才提出這個建議，他呼籲先前已交付委託書的股東若改變心意，可在六月六日下午五點截止期限之前親赴股代部門（元富證券）辦理取消委託。

Glass Lewis之所以全數支持公司派，主要是改革派未提供任何具體策略或建議來改善新光金營運，且質疑改革派將透過取得新光金控制權，以不符合新光金股東最佳利益的條件推進新光金與台新金合併。

對於台新金未來會否重啟併購新光金，台新金總經理林維俊昨受訪時未完全否認相關可能；但他強調，得看新光金改選後，新董事的決定，亦即若新董事會決定重啟金金併，台新金屆時會評估。

林維俊特別強調，去年台新金提供合併意向書的立場是「被動」，因為新光金董事會已先提出啟動金金併計畫，台新金才進而向新光金董事提出合併意向書，但去年所提出的合併意向書效期過了，所以接下來台新金會否再提出新併購意向書，要看未來新光金董事會是否有新的金金併計畫。

改革派陣營昨下午發出聲明指出，對Glass Lewis出具的報告「不解且遺憾」，若觀察該機構近期對台灣股東會的投票建議，就算是議案本身與管理階層的作為極具爭議性而有害股東價值，該機構依然建議支持公司派，即可了解這是該機構一貫立場。改革派目標明確，要提高股東權益引進專業人才，提升新光金競爭力。

新光金控 台新金 股東會

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