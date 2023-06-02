合庫銀行主辦合迪公司73.5億元聯貸案

由合作金庫商業銀行統籌主辦並擔任管理銀行之中租控股（5871）旗下合迪公司聯貸案，因參貸踴躍，最終以73.5億元完成募集，並於今日舉行聯貸簽約儀式。本次聯貸授信用途主要為償還金融機構既有借款，及充實中期營運週轉金，該聯貸案將永續指標納入聯貸條件，若母公司中租控股入選「道瓊世界永續指數 」成分股且其 ESG 年度分數在「環境、社會、企業治理及經濟 」 等三大類評比達成指標，則給予相對應利率優惠，以具體行動共同為永續金融盡一份心力。

合迪公司成立於民國76年，專注於運輸車輛與營建機具之利基市場，憑藉著對融資與汽車市場深入了解的優勢，投入以自小客車為主的汽車分期付款市場，之後陸續成功開發貨卡車、移動式吊車及營建機具等特定標的物分期市場。近年來，運輸車輛與營建機具已發展成為合迪公司主力經營之市場，且經過多年市場深耕發展， 111年惠譽國際信用評等公司續確認合迪公司的國內長期評等為「A+(twn)」，長期評等的展望為穩定，成長動能強勁，經營策略穩健。

合作金庫銀行在董事長雷仲達帶領下，持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，2022年度及2023年第1季聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。另自2022年簽署加入SBTi科學基礎減碳目標倡議後，積極與國際接軌並配合「臺灣2050淨零碳排路徑」，規劃擬定中長期減碳目標，並陸續推出ESG永續連結貸款，將ESG導入聯貸條件，鼓勵客戶積極實踐永續發展之經營目標，引領客戶落實ESG，亦積極統籌主辦太陽能發電、離岸風電等綠能聯貸案，並發行綠色債券、可持續發展債券及推出多檔ESG基金等。未來合作金庫銀行將致力鞏固核心客戶群，持續開拓國內外企金業務，提升集團整合行銷效益，並引領企業實踐綠色金融，發揮社會正向影響力，創造永續未來。