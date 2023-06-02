妹子到ATM領4萬「少1步驟」5000元消失！銀行冷回4字拒絕賠償

民眾到ATM領錢，當吐完鈔後就要立刻做好「點鈔」的行為，否則事後難以釐清責任歸屬。一名苦主就抱怨，近日操作2次ATM，共領了4萬元現鈔，機器一吐完鈔她就直接放入皮夾，事後返家要拿錢給他人時，才發現只有3萬5而已，怎料向銀行申訴後也拿不到任何賠償，讓她相當傻眼。

該名女網友在臉書社團《爆料公社公開版》表示，她週2(5/30)到超商ATM領錢，但礙於一次最高只能領2萬，她便分開領了2次2萬，當機器吐完鈔後隨即放入皮夾，接著就騎車回家，沒想到回家後點鈔卻發現有短少。

原po表示，正常來說要有4萬元整，但回到社區要給別人錢時，「怎麼數就是35000元，ATM少給了我5000塊！」。但更令她崩潰的是，她向銀行申訴後，得到的回答竟是「沒有溢款」，代表不會賠償的意思，讓她傻眼質問「那我的5000塊哪去了？」。

原po只好無奈發文求助，「銀行會還我嗎？我到底該怎麼辦，我要找回我的錢...以後誰還敢去便利店的ATM領錢？」。

文章曝光，引發網友熱議，「我也有遇過領完少1千還2千，當下打提款機上面的電話通報，後來他們清點後有還我」、「1.有些老舊機型會掉進機器背後夾層，維修工程師拆開才會找到，客服查系統沒用，帳一定吻合2.路上掉錢被撿走，你沒發現」、「之前也有過新聞，跟妳一樣的情況，人家報警叫銀行來拆機器！果真錢在機器的縫隙裡」。

不少人也勸她，之後在攝影機前要做「點鈔」的步驟才能自保，「我就連領五千都會點鈔，看看會不會多個幾張」、「你在拿到錢的當下，就要在ATM的攝影機前每一張分開的數清楚」、「領完就是當ATM面前數一次正確在離開，別說短少以前還有同事在郵局的ATM領到假鈔過」。