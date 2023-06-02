新形態聯名卡發威 國泰世華CUBE卡前四月刷近千億

國泰世華銀今日宣布，其信用卡最具代表性的CUBE卡，已在今年前四月刷出近千億元的刷卡消費量，並且發現，百貨消費其中有逾6成使用CUBE卡。

國泰世華銀統計，截至今年4月，CUBE卡流通卡數已近500萬張，結合3%無上限的強勢回饋與廣泛的多元通路優惠，刷卡消費金額更已逼近千億元，占國泰世華整體簽帳金額逾4成5，挹注今年前四月全卡刷卡金額突破兩千億元，也讓全行信用卡流通卡數衝破1,000萬張，使國泰世華全體國銀不論刷卡量或發卡量，都雙雙維持冠軍寶座。

統計也顯示，百貨通路一直都是國泰世華卡友喜愛的消費場域之一。國泰世華統計，全行刷卡金額中，百貨類別就占將近一成，其中卡友消費動能最強的前三大百貨，分別為遠東SOGO百貨、新光三越百貨及遠東百貨，且平均超過六成卡友使用CUBE卡進行百貨消費，展現其於百貨通路的強勢性。

國泰世華銀行資深副總鄭有欽認為，CUBE卡結合CUBE App創造四大權益可天天切換的回饋型態，不僅將回饋主導權交還給客戶，也創造每一權益方案各等同一張卡片的經營模式，是CUBE卡受歡迎的主因；他進而指出，CUBE卡擁有近500萬的龐大卡友基礎，因此每個權益的推出更易受到合作夥伴的支持，像是2022年下半年推出的「集精選」即與許多零售通路合作，讓客戶享有通路與銀行提供的優惠，而此一新型態聯名卡合作概念，創造極佳的市場競爭力與業務佳績。

上述所提出的四大權益，包括購物、數位、旅遊等四大領域，其中國泰世華也觀察，截至目前，CUBE卡友於購物上的消費金額及切換率，均為四種權益中最高，分析原因為以百貨、餐廳、外送平台、國內藥妝及國內品牌服飾為主的回饋通路，滿足民眾食衣住行育樂中「食」與「衣」的生活需求。

國泰世華亦分析，今年前四月適逢週年慶或特殊節日，如過年、母親節等，使上述卡友切換至購物的「樂饗購」的頻次更明顯增加。以去年第四季為例，「樂饗購」權益的刷卡動能便較前一季成長超過30%，代表卡友已習慣隨著消費場域切換至適用的權益方案，取得較佳的小樹點回饋。