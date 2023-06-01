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投資反向ETF大虧 三商壽挨罰、追究兩高層責任

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
三商美邦人壽。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
三商美邦人壽。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

三商美邦人壽（2867）在2020年疫情爆發時，因看壞台股後市，進場大買元大台灣50反一（反向指數股票型基金）導致巨額虧損，金管會認為三商美邦在修內規、投資決策前評估、決策過程、執行管理和檢討停損等五大面向都有嚴重疏失，今（1）日宣布重罰480萬元並要求追究相關投資決策者。

據資料顯示，2018年5月當時修改內規，允許三商壽大舉加碼元大台灣50反一ETF，時任的總經理是張鎮坤、投資長則是洪永聰。金管會已要求董事會做究責，例如針對離職人員可採取註記或永不被三商壽錄用等。

保險局副局長蔡火炎說，三商壽從2018年5月開始有此投資反一ETF部位，當時反向ETF基金，是適用股票風險管理資產規定，應有投資限額和控管，但當時三商壽卻修改內控去排除適用，等於讓投資反向ETF沒有投資上限。

他說，讓這一檔反向ETF沒有投資上限後，三商壽又沒有針對例外管理去訂定風險控管的管理機制，導致增加投資額度都是透過內部簽呈，「目前查證來看，都是簽核到總經理和投資長，顯示內部管理沒有內規，都是人為」。

接下來，做投資評估時，也未評估這類反向ETF產品是否可以長期持有，一般來說，反向ETF是避險目的，應該是跟股票現貨部位去對應，但三商壽卻將正向ETF出清實現收益卻沒有同步處分反一ETF部位，有「以避險之名、行增加投資效益之實」。

之後反向ETF虧損後卻又不停損，反而去買股票現貨部位，去規避這個損失，顯示三商人壽風險管理上有很大問題。

據三商人壽2022年底財報顯示，持有元大台灣50反一ETF部位僅剩86.9萬張、持有金額87.83億元，若與市價51.34億元來看，等於三商壽去年底該檔反一ETF帳上仍有未實現虧損36.5億元。

若以三商壽從2020年開始揭露該檔投資部位數據估算，從2020年至今，至少三商壽已虧損了近90億元。據了解，三商人壽目前已陸續做出清、降低部位。

ETF 三商壽

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