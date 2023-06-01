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生成式AI風險大 永豐金總座朱士廷：對金控全體員工下兩大禁用令

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

永豐金總經理朱士廷今日在法說會上指出，考量生成式AI有包含公正性、正確性、合規性及可解釋性等面向的服務風險，因此已對金控全體員工下達兩大禁用令，包括禁止使用公發設備連線公司內部網際網路，存取外部生成式AI服務、禁止使用個人電腦與行動裝置於外部網際網路，將公司機敏資料輸入至外部生成式AI服務。

今年8月金管會將公布生成式AI指引，朱士廷表示，永豐從數年前已經將AI列入最高的策略之中，在行銷、營運、風險也累積了很多實務成果，不過目前考量生成式AI有上述的服務風險，因此已下兩大禁令，禁止金控全體員工使用ChatGPT。

生成式AI的內容來自向外搜尋的大量資料，朱士廷對此進而說明上述的四大風險並舉例，在「正確性」方面，例如搜尋某人姓名，就會出現一些看似通順卻不正確的內容；在「合規性」，客戶機敏資料的使用將有合規的問題；在「可解釋性」，生成式AI對問題所提供的答案，無法判定其出處及正確性，因此有可能「未蒙其利、先受其害」，因此永豐金在金管會還沒正式宣布指引前，先全面對員工下禁用令，以免產生不可控風險。

AI 金管會 網際網路

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