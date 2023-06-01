飛宏再創歷史新高價 MSCI新增成分股多數走揚
MSCI（明晟）半年度調整於昨日收盤後生效，最後一盤爆出1,440.02億元大量，今（2）日盤中創意（3443）及緯創皆開低走高，多數新增的全球小型指數的成分股走揚，飛宏上漲3.5%至81.2元，再創歷史新高價，王品、汎德永業等也走揚。
MSCI（明晟）全球標準指數與全球小型指數的台股成分股中，唯有合勤控今日拉回，上漲的有：創意、緯創、士電、華城、汎德永業、飛宏、王品、華孚、穎崴、洋基工程。
法人表示，觀察最近 4次 MSCI 季度調整的成交量變化，整體量能均明顯放大，周三的量能超過4,000億元， 相較於周二的量能、擴增32%，此外，五月指數上漲999點、接近千點，漲幅僅次於今年1月，月的量能也為今年最大，月線技術指標仍偏多，短線雖然指數有漲多整理機會，但長線格局仍為多方，投資人可逢低偏多操作。
全球標準指數台股成分股：創意、緯創
全球小型指數的台股成分股：士電、華城、汎德永業、飛宏、王品、合勤控、華孚、穎崴、洋基工程
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