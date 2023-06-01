快訊

處理性騷案反問被害人「為何不跳車」 許嘉恬遭民進黨停職

從PC配角到AI霸主 輝達整合3利器讓英特爾稱臣

羨慕！明年軍公教調薪4% 25年來幅度最高

飛宏再創歷史新高價 MSCI新增成分股多數走揚

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

MSCI（明晟）半年度調整於昨日收盤後生效，最後一盤爆出1,440.02億元大量，今（2）日盤中創意（3443）及緯創皆開低走高，多數新增的全球小型指數的成分股走揚，飛宏上漲3.5%至81.2元，再創歷史新高價，王品、汎德永業等也走揚。

MSCI（明晟）全球標準指數與全球小型指數的台股成分股中，唯有合勤控今日拉回，上漲的有：創意、緯創、士電、華城、汎德永業、飛宏、王品、華孚、穎崴、洋基工程。

法人表示，觀察最近 4次 MSCI 季度調整的成交量變化，整體量能均明顯放大，周三的量能超過4,000億元， 相較於周二的量能、擴增32%，此外，五月指數上漲999點、接近千點，漲幅僅次於今年1月，月的量能也為今年最大，月線技術指標仍偏多，短線雖然指數有漲多整理機會，但長線格局仍為多方，投資人可逢低偏多操作。

全球標準指數台股成分股：創意、緯創

全球小型指數的台股成分股：士電、華城、汎德永業、飛宏、王品、合勤控、華孚、穎崴、洋基工程

台股

延伸閱讀

國巨、中華電掰！00878調整成分股 新增緯創、日月光投控

MSCI調整生效 台股尾盤爆量收跌43點

MSCI指數調整6月1日生效 證交所：明日台股尾盤可能放量

MSCI相關指數上半年審查調整結果 6月1日開盤生效

相關新聞

好消息！勞動基金前4月大賺2,643億元 收益率4.86%

勞動基金績效持續走升。勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新績效，全球金融市場震盪整理，勞動基金截至今(2023)年前...

全盈支付攜台新推Richart全盈貸 申貸直接入電支帳戶

隨數位經濟發展，電子支付市場前景可期，全盈支付今天宣布攜手台新銀行推出「Richart全盈貸」小額信貸微金融服務，首創貸...

2023大師論壇／美區域銀危機難解 胡光華：全球金融風險不可輕忽

兆豐金控代理董座胡光華今（1）日出席「2023大師論壇」致詞指出，在美國尚未出現明顯降息之前，美國區域性銀行面臨的危機難...

疫後解封首批社會新鮮人 全球人壽建議投保2重點省荷包

隨著疫情解封，今年度畢業生迎來疫情後首次實體畢業典禮，也即將踏入職場成為社會新鮮人，領到人生第一份薪水。根據勞動部統計，...

全產業ETF 凱基全球菁英55 6月2日掛牌上市

生成式AI近日在金融市場颳起一陣旋風，連帶激勵台美兩地相關概念族群水漲船高；不過在一波急漲之後，股市評價面已經走高，凱基...

營運回歸正常 裕隆股價續創33年高

裕隆董事長嚴陳莉蓮昨天在股東會上表示，防疫險理賠損失已在去年提列完畢，整體營運表現將回歸正常水準，本業獲利穩定成長，激勵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦