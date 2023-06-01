全產業ETF 凱基全球菁英55 6月2日掛牌上市

生成式AI近日在金融市場颳起一陣旋風，連帶激勵台美兩地相關概念族群水漲船高；不過在一波急漲之後，股市評價面已經走高，凱基投信展望後市，景氣循環即將落底，但過程中市場難免震盪，想兼顧產業復甦機會與風險趨避需求的投資人，凱基投信表示，凱基全球菁英55（00926）已於5月26日成立，並於6月2日在台掛牌上市，投資布局覆蓋主要成熟國家、不同產業成長機會，掌握產業輪動機會、分散地緣政治風險。

凱基全球菁英55ETF(簡稱凱基全球菁英55，證券代號：00926)基金經理人施政廷表示，台股高股息ETF近年以配息與資本利得雙管齊下特色，深受台灣投資人青睞；不過隨著生成式AI趨勢商機成形，相關應用軟硬體類股也展現明顯成長動能，成為近期市場資金關注焦點。施政廷觀察2013年以來，以指數回測含息總報酬，彭博全球菁英55指數含息總報酬可繳出350%；相較之下，道瓊美國股利100指數244%，富時全球高息指數187%，臺灣高股息指數131%(圖)。可以看出，即使彭博全球菁英55指數股息殖利率沒有特別突出，總報酬卻毫不遜色。

施政廷進一步分析，凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球菁英55指數，不只長期含息總報酬得以打敗美、歐、台三地高股息指數，指數所精選出來自11大產業的菁英公司，長期也可望締造優於大盤與產業平均的表現。施政廷以全球支付科技公司為例，回測2013年以來，資訊科技菁英個股總報酬不僅領先S&P 500指數表現，也領先S&P 500資訊科技產業平均；不只行動支付，回測物流倉儲供應、資產管理、多元化工業製造產業，也都得到相同的結果。

施政廷說明，彭博全球菁英55指數長期得以繳出亮眼總報酬，主要歸功於篩選成分股機制，能夠網羅廣布11大產業的優質企業，組成兼顧上漲動能與下檔防守的全方位產業明星隊。施政廷進一步解釋，彭博全球產業菁英55指數採用市值、近一年淨利率與近一年ROA三大指標，從全球主要成熟國家挑出55檔優質成分股，一年四次定審滾動調整成分股；並搭配產業強弱勢、每季動態加減碼產業權重，追求產業強勢時放大上漲潛力，產業弱勢時降低衝擊。

透過覆蓋全球各產業菁英企業的選股機制，凱基全球菁英55追蹤的彭博全球菁英55指數，目前成分股陣容中包含頂尖AI概念股、全球速食連鎖巨擘、全球綠能供應大廠、行動支付巨頭、生物製藥大廠等各產業領頭羊。凱基全球菁英55(00926) 已於5月26日成立，並於6月2日在台掛牌上市，值此升息尾聲、市場在驚疑中上漲之際，施政廷建議，投資人不妨透過一站購足全球、全產業成長機會的海外股票ETF，打造一個上有攻下有守的ETF投資組合。