2023大師論壇／蔡總統：台灣的資本市場體質非常健康

由經濟日報、兆豐金控主辦的「2023大師論壇」今日在台北世貿會議中心舉行，蔡總統致詞時表示，雖然通膨和升息，也會對金融機構帶來影響，但整體而言，我們國內金融機構的財務體質健全，銀行體系的流動性，以及保險業淨值波動等問題，政府也已經採取相應的措施。她藉由今天的場合跟大家說，台灣的資本市場體質，非常健康，獲得國際市場的看好及肯定。以下是蔡總統致詞的全文。

過去三年多來，疫情的衝擊，再加上俄烏戰爭、全球通膨、以及主要央行升息等因素，全球經濟和金融市場，都受到深刻且廣泛的影響。

感謝經濟日報的策劃及努力，今天舉辦2023大師論壇，讓我們在這樣的關鍵時刻，有機會共同來思索，台灣以及全球經濟，下一步的發展方向。

今天的論壇，也特別邀請到2022年的諾貝爾經濟學獎得主Dr. Douglas Diamond，針對「銀行與金融危機」進行演講。非常歡迎戴蒙教授訪問台灣。

戴蒙教授長期研究銀行體系運作，是金融治理專家，他的研究及著作，對銀行風險管理，以及政府金融監理的發展，有深遠的影響。

近來，國際上發生有部份銀行經營不善、導致市場波動的案例，相信稍後戴蒙教授的專題演講，一定能帶給大家許多啟發。

台灣是國際的一份子，面對疫情後劇烈變化的世界政經局勢，我們也非常謹慎地來因應。像是全球通膨的議題，世界主要經濟體都透過升息來因應，台灣從2022年到現在，也已經升息五次。我們採取漸進、溫和的升息政策，同時政府也有平穩物價的機制、大眾物資的補貼，以及減稅，才得以維持國內物價的穩定。

對於容易受到衝擊的弱勢族群，立法院也已經通過「疫後特別預算」，給予更多的支持，減輕民眾的負擔，強化整體社會韌性。

雖然通膨和升息，也會對金融機構帶來影響，但整體而言，我們國內金融機構的財務體質健全，銀行體系的流動性，以及保險業淨值波動等問題，政府也已經採取相應的措施。

我也要藉著今天的場合跟大家說，台灣的資本市場體質，非常健康，獲得國際市場的看好及肯定。包括最近，在惠譽的主權評等等級，台灣維持「AA」，展望穩定；標普也剛宣布，台灣的主權信用評等是「AA+」，肯定我們的財政管理及財政韌性。我們會持續督導金融機構，強化風險控管，維護金融市場的穩定。

在今年520的談話，我曾經提到，我們將拿出更多更有力的行動和作為，展現決心，為台灣打造更有韌性的經濟和產業。

這其中包含活絡台灣的金融環境，這不僅能讓產業獲得資金的支持，加速產業的創新和升級，也能夠落實國家重要的政策目標及發展方向。

舉例來說，我們推動綠色金融方案3.0，就是希望透過金融的力量，來加速再生能源的發展，落實能源轉型，讓台灣更永續，也跟上全球綠色供應鏈的腳步。

另外，打造更普惠的金融體質，也是我們一直在努力的方向，期待能照顧到更多不同使用者的需求。像是透過推動微型保險，以及小額終老保險，讓弱勢群體，獲得更多經濟安全的保障。

隨著全世界越來越重視資安的趨勢，我們也希望提升資安的防護，強化打擊詐騙的行動，帶給民眾，一個更便利、更安全的數位金融環境。政府會繼續協助金融業，邁向創新化、數位化、以及國際化。

2018年，台灣是全世界第一個，以專法實施監理沙盒制度的國家，讓勇於創新的業者，能用更有效率的方式，測試新的產品或服務。

2020年我們也宣布政府的目標，是要將台灣打造成為「亞洲企業資金調度中心」、以及「亞洲高階資產管理中心」。

透過鬆綁法規，提供更多元的金融商品和服務，我們可以擴大財富管理的商務規模，吸引更多國際機構和資金來到台灣，為我們的資本市場，帶來新動能。

為了因應這些新的發展，政府在人才培育方面，也做了很多努力。我們已經和政治大學、中山大學進行合作，設立國際金融學院，培育更多高階的國際金融人才。

我們也不斷地推動金融業的雙語使用。目前，台灣的銀行，已經有非常多的雙語分行，這也有助於台灣的金融業，進一步跟國際接軌。

今天現場有許多的專業人士，以及金融圈的好朋友，跟我們一起關心台灣未來的發展。我要再次感謝經濟日報舉辦這次的論壇，相信各位一定能激盪出許多的思考，在此祝福論壇圓滿順利。