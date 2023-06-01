新光台新併 「不可私相授受」

新光金控將於九日舉行股東會進行董事改選，據了解，新光金改選牽涉後續的台新金、新光金合併等相關議題，導致目前外資電子投票「掛零」，外資機構Insightia也在昨天發出報告書，對這次新光金改革派的角色定位及後續行動提出與新光金股東權益維護相關的三點疑慮。市場人士解讀，新光公司派、改革派雙方對爭取外資票已進入白熱化階段，而這也將牽動改選結果。

新光金駐會董事林伯翰在Insightia最新報告出爐後，昨天表達他的看法。林伯翰指出，距離改選剩不到十天，至今卻沒有任何一家外資出來投票，代表外資也擔心這場改選「背後的結果就是以不合理的價格讓新光金併入台新金」。他說，新光金的增資不需要靠合併案完成，新光集團包括新光醫院、新光保全都有相當獲利可增資新光金，反而是台新金原本需要對旗下壽險增資，靠著合併新光金後再增資，卻能相對減少增資負擔。

而對於Insightia的報告，改革派回應，新光金和台新金合併的議題，已是去年的事，改革派希望透過這次改選取得主導權，能讓新光金的經營改頭換面，不認為此時適合再繼續談合併的議題。

林伯翰指出，他並非反對新光金參與「金金併」，「但要程序正義與合理條件」，前者是對主管機關有交代，後者則是要維護股東權益。對於新光金控前董事長吳東進日前發出家書，林伯翰說，吳東進現在不具任何公司職務，因此只能以家族兄長名義出來向弟弟、弟妹喊話坐下來好好協商，不要用委託書爭奪的方式，但這並不代表吳東進認為金控合併的大事可以用家族私相授受來解決，「新光金和誰合併，絕對要符合我前面講的兩大原則，絕不是吳洪林三大新光金家族可私相授受的」。

Insightia點出這次改革派足額提名十五席董事，表達要扭轉經營權的積極企圖心，一旦改革派拿下經營權，一定會啟動雙新合併，但由於去年○點五八四的換股比例價格，「距離新光金的淨值約低估百分之卅至四十」，這種併購方式有損所有新光金股東的權益。