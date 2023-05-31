換匯收益估將破百億元、飆新高 推第一金獲利攀峰

台美利差擴大，換匯（Swap）交易收益大爆發，成為今年各銀行獲利重要推手。第一金（2892）舉行法說，會中揭示截至今年4月底，換匯收益已達50億元，估全年上看100~120億元，在美國維持高利率下，第一金認為換匯交易需求熱度將會維持2023年一整年。

第一金2023年第1季稅後純益66.3億元、年增34%，每股稅後純益0.5元，主要獲利來源是第一銀行稅後純益63.2億元、年增3成所致，其中又以投資收益56.37億元、年大增6.3倍成為獲利主要推手。

第一金副總李淑玲說，一銀首季換匯交易收益約40億元，刷新單季新高，到4月底更已攀升到50億元，因此上修全年換匯交易收益目標，從90億元再上修到100~120億元。

為何換匯交易需求熱？她說，一、保險公司赴海外投資需做換匯避險，二、美元利率高，企業戶會借台幣換美元也會有換匯的避險需求，這兩大市場需求推升一銀全年換匯收益將衝破百億元大關，上探120億元，改寫新高紀錄。

換匯交易（Currency Swap, CS）是指同時買進並賣出金額相同、交割日不同的外匯交易，白話文說，就是交易雙方互換貨幣的交易。

這也是在當台美利差擴大時的「機會財」，一家銀行主管說，今年各銀行只是把「利差」轉成「匯差」在真正效率市場，其實並未有超額報酬。

第一金法說會上，外界聚焦獲利動能、升降息預估、下半年景氣看法和海外市場狀況。

一銀首季放款年增11%成長力道趨緩、海外放款和大企業放款有雙位數成長，但房貸年增降到9%，李淑玲說，製造業如科技產業受市場需求萎縮，使一銀外幣放款略為下跌、房市也續降溫，下修全年放款預估值，從原先5~5.5%下修到4%。

一銀首季淨利息收入71.98億元、年減16%，主因是存款成本提高，但資金運用轉到換匯收益。一銀首季淨利差0.77%，將Swap調整後提高到1.21%，比去年底增加11個百分點，在換匯交易維持高檔下，1.21%將會維持到今年底。

李淑玲說，市場推估明年首季美國將開始降息，降息之後，資金運用將從Swap轉去做高收息債券，藉以彌補Swap收益減降的部分。

手續費收入部分，首季年減4%，李淑玲說，主要受歐美銀行倒閉，投資人信心不足，對投資保守，但美元升息近尾聲，客戶掌握升息高點鎖定高利收益的國外債券投資也是相當熱賣，預估下半年市場平穩後，財富管理投資會有好表現，目標財管手續費收入年增8%。