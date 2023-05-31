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彰化明道大學欠薪又跳票 校長發公開信：董事會仍盼企業挹注

中信產減資65億後 再增資50億提升資本適足率

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中信金（2891）今（31）日晚間公告，孫公司中信產董事會決議辦理減資彌補虧損，預計減資65億元，消除股份6.5億股，減資比率99.9％，減資後股本僅剩10元，之後再辦理增資50億元或5億股，將全數由原股東認購。

中信產為台灣人壽100％持有子公司，台灣人壽決議對中信產增資50億，預計可望充實中信產自有資本以及提升資本適足率。以上將等待中信產向金管會提出申請並取得核准後，開始進行增資。

中信金控5月法說會上已經宣布，中信產5月底擬再度增資50億元，但同時擔保，最壞狀況已經過去，防疫保單帶來的財務衝擊即將告一段落。

防疫保單理賠橫掃重創國內產險業，包括裕隆集團旗下的裕隆汽車、中華汽車與裕融企業3家公司董事會，近期同時通過增資新安東京海上產險議案，新安東京的資本適足率，能夠在6月底前達到200%以上，中華信評也認可新安東京完成增資後，財務壓力可望緩解，5月中確認新安東京海上的長期發行體信用評等與財務實力評等為「twAA」，評等展望為「穩定」。

國內包括富邦產第二次增資160億元已經在5月18日入帳，和泰產也將陸續完成增資，同步都趕在6月底前將資金到位。

根據統計，2022年全體產險業已經賠付超過逾2,600億元，如果統計到6月底，理賠金額將可能上探2,800億元，將吃掉產險業逾20年的獲利。

中信金控 增資 防疫保單

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