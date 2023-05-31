樂天攜基富通推「一鍵開戶」 最快3分鐘完成

樂天國際銀行今（31）日與基富通宣布合作，推出「一鍵開戶」，已有樂天銀行帳戶的用戶可直接沿用個人資料，最快3分鐘可完成基金帳戶申請，基富通綁定樂天國際銀行，還可享有權平台定期定額終身、單筆0手續費的6個月限時VIP資格。

基富通總經理王浩宇表示，最快3分鐘便能完成帳戶申請，在用戶風險評估（KYC）沒有問題的情況下，一天之內便能通過，而本次合作其實從去年便開始醞釀，就進入了實際建設系統的階段，本次合作只是開端，期望在將來能將「普惠經濟」的概念拓展到不同場景，打造金融生態圈新常態。

樂天表示，金管會發布「金融機構資料共享指引」，給金融業間資料交換與合作創新奠定基礎，才開啟此次銀行業者與基金平台首開合作的契機，樂天國際銀行董事長王東和表示，基富通是國內最大基金交易平台，超過11萬人在平台上採取定期定額投資，相信可產生「1加1大於2」的綜效。

樂天表示，本次合作雙方皆會依循主管機關「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」及「金融機構間資料共享指引」，事先取得客戶同意，且不會共享影響重大權益的資料，倘若未完成開戶，基富通也不會保留顧客資料，針對資安問題，王浩宇進一步解釋，主管機關發布共享指引時，便制定了嚴謹的規範，從傳輸到加密的資安標準都十分嚴格，因此在一切遵循規定下，無須太擔心。

對於此次合作，王東和表示，希望能從基富通超23萬人的用戶獲得引流，但並未訂定明確KPI指標，也提到除了瞄準新用戶的加入，也期待透過新產品，刺激舊用戶變得活躍，並透過基金交易引入更大筆的金流。

樂天與基富通為本次合作推出3大優惠，從樂天銀行用戶免填寫個人資料及完成基金帳號申請、6個月基富通VIP資格，可享定期定額終身、單筆0手續費的減免，以及樂天國際銀行新戶可獲新戶禮3項優惠。