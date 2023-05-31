堵 im.B 假標詐騙漏洞 金管會對 P2P 提六大風控機制

不動產借貸媒合平台im.B以「假債權、真吸金」詐25億元引輿論譁然，市場對管控P2P聲浪再起。

金管會已邀請七家P2P業者在6月7日開會，當天將由金管會副主委邱淑貞親自主持，討論如何協助P2P業者強化自律規範。據了解，金管會初步提兩大自律規範方向，一、建立六大風控機制，二、七大保護消費者措施。

P2P（Peer-to-Peer Lending）是指將資金需求者、和資金供給者，兩個不認識的人，透過平台搓合的網路借貸。

P2P業者僅是架接一個借貸雙方的資訊流，應不會觸及金流，或是頂多僅持有很小比例的「在途款項（投資人要支付給借款人，或是借款人還款）」的短期資金停泊。

據金管會掌握，2019年已有五家P2P業者業者共同簽署「網路借貸資訊中介業者自律規範」，該自律規範有兩大要點，一、P2P業者需履行義務，包括借貸雙方資料的真實性審核、防詐欺、會員需採實名制、配合政府防範查處金融違法、網路資安等，二、禁止從事的活動，如假債權、承諾保本保息等。

2020年也有P2P業者擬成立商業同業公會，卻在當鋪公會反對下卡關，延宕至今。

金管會表示，將協助P2P業者強化同業自律，希望透過公會做制約力量，因此參考過去P2P同業間自律規範、實務運作與消費者保護需求、國際間管理要求下提出兩大自律規範的方向。

一是，建立六大風險控管措施。包括1.會員採實名制，2.對借款人申請資訊真實性、核貸資格條件的審核機制，3.單一借款人借款限額的控管，4.出借者的風險承受能力評估，5.借貸金流處理的控管機制，6.避免借貸款項遭挪用及防範詐欺等。

金管會官員認為，最後兩項盼可有效防堵im.B發假標詐騙事件重演。官員說，借貸金流處理的控管機制，有三大關鍵。

包括P2P業者需委託銀行提供借貸款項移轉的金流、若不委託銀行處理款項移轉的P2P業者則需取得銀行十足履約保證或開立信託，最後是P2P業者自身資金與客戶資金，兩者資產需隔離。

官員坦言，一旦P2P業者做履約保證或信託戶，成本的確會墊高，「但這種保障消費者資產的沉默成本，就應該要浮出來」。

二是，建立七大項完善消費者保護措施。包括1.個人資料保護，2.資訊傳輸安全，3.客戶爭議處理機制，4.資訊充分揭露，5.出借人風險充分告知，6債權真實性確認機制，7.行銷廣告招攬無虛偽不實或誤導消費者之情形。

其次，金管會也將優化銀行與P2P業者的合作機制，將請已與銀行合作的P2P業者分享合作經驗，並瞭解未與銀行合作的P2P業者，其相關業務規畫考量或推動合作所面臨問題，以提高P2P業者與銀行相互合作意願，及提升P2P平台就金流處理的消費者保護與控管機制。