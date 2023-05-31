基富通攜手樂天國際網銀 基金理財一鍵開戶

線上基金交易平台基富通與樂天國際銀行宣布攜手合作，推出「一鍵開戶」服務，其銀行客戶不用再填寫繁複的個人基本資料，最快可在3分鐘內完成基金帳戶申請，並享有基富通定期定額終身、單筆0手續費的6個月限時VIP資格；如果是樂天國際銀行新戶還可獲得該行新戶禮，享受金融科技帶來的好處。

基富通與樂天國際銀行兩家都是在打造低費用、滿足新世代需求、促進整體社會福祉的「普惠金融」服務。金管會發布「金融機構資料共享指引」，為金融業間的資訊交換與合作創新奠定穩固的發展基礎，開啟雙方合作的契機，更創下銀行業者與基金平台合作的首例。

樂天國際銀行董事長王東和表示，基富通是國內最大線上基金交易平台，客戶數23.7萬人、基金存量超過1,000億元，平台上超過11萬人採取定期定額投資。樂天國際銀行則是台灣首家開業之純網銀，客戶數15.8萬人，母公司日本樂天銀行在日本有20餘年純網銀經驗，而樂天集團橫跨全球30個地區，提供電子商務、金融、旅遊、電信等超過70種服務，是生態圈經營標竿。因此，相信雙方合作必能發揮「1加1大於2」的綜效。

基富通總經理王浩宇表示表示，基富通為簡化開戶程序，在2016年偕同臺灣集中保管結算所首創晶片金融卡、網路銀行的數位開戶機制，將基金開戶時間從傳統7~14天縮短為1~2個工作天。與樂天國際銀行合作「一鍵開戶」後，國人只要開立該銀行帳戶，並於銀行app中點選「基富通」，不用再填寫繁複的個人基本資料，最快３分鐘內可完成基金帳戶申請，便利性大幅提高。

雙方都會遵循「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」與「金融機構間資料共享指引」規定進行，並事先取得客戶同意，且未共享對客戶權益有重大影響之資料，如客戶未完成「同意開立基富通帳戶」，基富通也不會保留其個人資料，以確保客戶與交易資料之隱密性及安全性。