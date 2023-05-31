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樂天攜基富通推「一鍵開戶」 最快3分鐘完成

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

樂天國際銀行今（31）日與基富通宣布合作，推出「一鍵開戶」，已有樂天銀行帳戶的用戶可直接沿用個人資料，最快3分鐘可完成基金帳戶申請，基富通綁定樂天國際銀行，還可享有權平台定期定額終身、單筆0手續費的6個月限時VIP資格。

樂天表示，金管會發布「金融機構資料共享指引」，給金融業間資料交換與合作創新奠定基礎，才開啟此次銀行業者與基金平台首開合作的契機，樂天國際銀行董事長王東和表示，基富通是國內最大基金交易平台，超過11萬人在平台上採取定期定額投資，相信可產生「1加1大於2」的綜效。

樂天與基富通為本次合作推出3大優惠，從樂天銀行用戶免填寫個人資料及完成基金帳號申請、6個月基富通VIP資格，可享定期定額終身、單筆0手續費的減免，以及樂天國際銀行新戶可獲新戶禮3項優惠。

樂天表示，本次合作雙方皆會依循主管機關「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」及「金融機構間資料共享指引」，事先取得客戶同意，且不會共享影響重大權益的資料，倘若未完成開戶，基富通也不會保留顧客資料。

而基富通總經理王浩宇則表示，基富通自2016年便與集保所合作，首創晶片金融卡、網銀數位開戶機制，將開戶時間縮短至1~2個工作天，透過此次與樂天合作，再度縮短至3分鐘內完成，便利性大幅提高。

王浩宇表示，本次合作去年便開始醞釀，本次合作只是開端，期望在將來能將「普惠經濟」的概念拓展到不同場景，打造金融生態圈新常態。

樂天 定期定額 王浩宇

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