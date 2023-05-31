虛擬貨幣正夯 信託公會邀專家講授洗防實務案例

信託公會為提升信託業對洗錢活動前置犯罪之偵測能力，發揮第一線防制措施效果，於2023年持續舉辦洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會 ，以加強從業人員對各項犯罪的辨識能力。本次說明會除介紹各類常見的洗錢交易態樣外，也納入近年熱門的虛擬貨幣交易涉及之洗錢案例與各個交易角色；說明會共有百餘名信託業專責部門、法遵與洗錢防制部門主管與同仁報名參加，顯見業者們對此議題的重視。

信託公會表示，我國於2018年發布國家層級的洗錢及資恐風險評估後 ，於2021年擴大新增對非法賭博、地下匯兌、虛擬資產業與線上遊戲事業等評估。

信託公會秘書長呂蕙容說明，虛擬資產與相關服務提供者的監管是近年關注的焦點，金管會針對虛擬資產平台業者（VASP）也已訂定「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，要求VASP向金管會提出洗錢防制法令遵循聲明與落實相關防制洗錢及打擊資恐措施。信託公會為加強從業人員新知，邀請臺灣新北地方檢察署暨金融監督管理委員會駐會李秉錡檢察官，特別在講題內容中納入虛擬資產涉及洗錢防制的內容，分析可能碰到的犯罪型態案例。

檢察官李秉錡分享的內容，除列舉服務業洗錢、無形資產洗錢、租賃洗錢、捐贈洗錢等不同洗錢交易態樣解析犯案手法外，也揭示檢調人員對洗錢防制的偵查實務與資金清查技巧；此外也以虛擬貨幣交易平台為例介紹新興洗錢管道及手法，為金融從業人員提示新興工具帶來的犯罪態樣，來因應時刻不在的洗錢風險。

信託公會指出，洗錢手法推陳出新，需要大家持續努力持續精進，因此本會將持續舉辦系列說明會，期待提供會員從業人員與相關洗錢防制部門人員進修之機會，讓我國信託業在面對未來可能的洗錢威脅犯罪風險時，能從實務作業與案例分析中累積經驗，加強金融機構洗錢防制與打擊資恐之專業與能力。