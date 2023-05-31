新光人壽推「生活習慣病保單」 罹病後日額給付升級

現代人生活忙碌，常忙到有一餐沒一餐，靠菸、酒、咖啡因提神，或來杯手搖飲料當做生活小確幸，睡眠時間不足、飲食習慣不良加上運動量不足，長期之下在無形之中對健康帶來極大隱憂。根據衛生福利部公布110年國人十大死因，慢性疾病占8項，多與生活習慣不良有關，例如生活作息不正常容易引發高血壓、不忌口導致肥胖造成心血管疾病、飲酒過量造成肝臟損傷等。國家衛生研究院也提醒，慢性病將逐漸取代急性傳染病，成為國人最主要之健康威脅。日本厚生省將過去約定俗成的成人病或慢性病，正式更名為「生活習慣病」，包括心臟病、高血壓、糖尿病等慢性病，甚至癌症，成因都與生活習慣密不可分。

越早養成不良的生活習慣，疾病就越快發生。手搖飲、炸物店、甜品店滿街林立，疾病年輕化的情況已不容忽視，根據臺灣糖尿病年鑑資料指出，臺灣40歲以下的年輕族群罹患第二型糖尿病人數已增加2.5倍至3倍，腎病變、心血管疾病等併發症恐提早到來。年輕型中風的情況也不容忽視，根據最新統計每7位中風病患，就有1位是45歲以下的年輕人。隨著年齡增加，高齡共病的比例也隨之提升，臺灣超過4成65歲以上國人有3種以上慢性疾病，對醫療服務的需求也比一般健康人更高。

面對罹病後醫療費用攀升的問題，新光人壽首推生活習慣病保單「新光人壽Go健康終身健康保險」（簡稱「Go健康」），聚焦於提升罹患生活習慣病後的醫療保障，納入保障調整機制，推出具有特定傷病一次給付及3倍日額升級機制的創新醫療險商品，協助民眾升級罹病後保障，做為預備高齡醫療的新選擇。

新光人壽表示，過去一般住院醫療險的住院醫療日額，大多是在投保時約定後就「從一而終」，不會再因為日後罹患特定疾病而自動調整，根據新光人壽內部統計，罹患生活習慣相關疾病後，往後的醫療支出較常人增加一倍以上，民眾在理賠時感嘆原本保障規劃不足的情況時有所聞。

有鑑於民眾在罹病後醫療需求較高，且慢性疾病病程長、高齡共病比例高，新光人壽推出「Go健康」，針對民眾在罹病後最需要補強的醫療缺口提供保障，並結合計步外溢機制，以實質的續期保險費折扣誘因，鼓勵民眾增加身體活動量，進而改善生活習慣。新光人壽「Go健康」特別為生活習慣病的潛在族群打造，投保年齡為0歲至65歲，具有三大特色：

第一，業界首張生活習慣病保單：許多慢性疾病是從長期不良生活習慣日積月累而來，「Go健康」精選16項因為長期不良生活習慣容易導致的特定傷病，如癌症（重度）、急性心肌梗塞（重度）、腦中風後障礙（重度）、末期腎病變、慢性肝病合併肝衰竭等，提供住院醫療日額600倍的特定傷病保險金，保險金採一次給付，可彌補急性治療期間較大筆的醫療費用支出。

第二，日額給付升級機制：「Go健康」提供創新３倍日額升級機制，當被保險人罹患16項特定傷病之一時，「Go健康」立即啟動住院照顧保險金給付機制，讓往後無論任何原因的住院，都能享有日額給付放大3倍的保障（同一次住院，最高以30日為限）。「Go健康」同時提供終身住院日額、加護／燒燙傷病房及身故保障，終身醫療帳戶為住院醫療日額的3,000倍，用多少扣多少，保費有去有回不浪費。

第三，計步外溢機制：「Go健康」提供計步外溢機制，只要每日走路8,000步（含）以上，一週達標３次，就可以累積運動點數，年度結算後視達標情況可以享有次一保單年度最高4%的續期保險費折扣，以實質誘因鼓勵民眾增加身體活動量，贏得健康。