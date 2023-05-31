美元走強 外幣保單買氣差

美元走強衝擊外幣保單買氣。金管會保險局昨天表示，截至三月底止，首季的外幣保單占新契約保費比重百分之四十二點四二，較去年同期的百分之六十二點○五大跌三分之一。

除了人民幣的傳統型保單較去年同期成長兩成，其餘包括美元、人民幣、澳幣等三大幣別的外幣保單全面衰退。

保險局指出，今年首季的外幣保單新契約保費收入為六九六點七二億元，較去年同期衰退百分之五十九，其中投資型與傳統型分別為一五○點八一億、五四五點九一億元，分別較去年同期減少百分之七十六與百分之四十九；投資型保單前三大分別為國壽、富壽、安聯，傳統型前三大分別為國壽、中壽、南山。

外幣保單中有九成八是美元保單，對於美元保單買氣衰退原因，保險局副局長蔡火炎指出，投資型比去年同期衰退，主因美國持續升息，導致買氣下降；傳統型保單的衰退，同樣與升息導致美元走強，影響消費者購買意願有關。

蔡火炎表示，目前觀察外幣保單買氣仍在衰退，主要由於美元走強及升息趨勢還沒產生變化，聯準會六月若再度升息，美元保單買氣衰退也會再持續。

蔡火炎指出，澳幣投資型保單買氣衰退，與澳洲央行升息導致買氣下降有關，傳統型的部分，也因為澳幣相對台幣升值而影響買氣；人民幣保單上則呈現兩保單不同的現象，投資型保單由於保戶憂心中國大陸經濟表現影響，所以買氣消退，但傳統型反而因為人民幣相對台幣貶值，買氣因此回升。