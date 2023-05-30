終止連六黑！4月壽險業虧轉盈180億元 淨值也穩了

4月美股債市回穩、台幣貶值、加上多數壽險業者外匯準備金已滿水位，免再增提存、又可沖抵避險費用，這三大利多使壽險業4月正式轉虧為盈180億元，終止連六黑，累計前四月稅前虧損再度縮小到83億元，逐步走出虧損泥沼。

4月底壽險業淨值1兆9087億元是近13個月高點、年增7.5%，快要回到去年3月爆發淨值危機前的兩兆元水位，保險局副局長蔡火炎說，4月壽險業淨值回升，主因是金融資產評價利益較去年同期增加2016億元所致。

法人說，股債市回穩，讓壽險業股債投資部位的未實現損失改善、拉升淨值，淨值提高後處份股債空間加大，有利壽險業在第二季、或第三季伺機賣股債、實現資本利得，進而挹注獲利的空間。

那麼，下半年壽險業獲利展望轉趨樂觀了嗎？該法人則認為，預期台美利差擴大的匯損，恐仍會造成避險後經常性收益下滑，可能需等到2024年後，美國開始降息才可能讓避險費用降低，但獲利恐也很難回到2021年疫情紅利時的巔峰。

金管會公布今年前4月保險業獲利、淨值和匯兌成本。4月單月壽險業、產險業同步轉虧為盈，累計前四月虧損也全面縮小，4月保險業（產、壽險業）稅前盈餘207億元，累計前四月虧損僅88億元。

其中，4月壽險業稅前盈餘攀升到180億元，累計前四月虧損縮小到83億元，有機會在下半年重見獲利曙光。

4月產險業稅前盈餘27億元，也終止連兩個月衰退，主因理賠準備金多已在首季一次認列、隨防疫保單到期，理賠金續降，累計前四月產險業虧損縮小到5億元。

壽險業者說，4月賺破百億元，主因是台幣對美元貶值0.93%，業者有匯兌利益，加上金管會的外匯準備金新制上路，讓大型壽險業者提存幾乎已達上限，固定提存減少且可以沖抵避險費用，支撐獲利。

壽險業4月底淨值1兆9087億元，較上月增加53億元，法人說，多家壽險業者做債券重分類後，OCI及覆蓋法的TPL債券部位占整體債券部位僅約1成，債券殖利率漲跌對淨值影響下降，但股票投資影響淨值則加劇。