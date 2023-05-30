約定轉帳成為詐騙集團破口 金管會：損失比起理專舞弊更難以估計

對於約定轉帳成為詐騙集團的破口，金管會高度重視這個新犯罪態樣，不僅出重手開罰，銀行局對此更直言，所造成的損害比起理專舞弊所引發的損失更嚴重、難以估計。也有銀行業者認為，恐怕會在整個金融圈引起雪球效應，未來客戶若要大幅調高約轉或ATM提款限額，恐怕不易。

為何損失難以預期？依銀行局說法，最主要約定轉帳的金額大幅拉高之後，等於同時讓詐騙集團可用更快的速度「多管齊下」取得多道來自被害人的匯款資金，也是損失程度難以估計的主因，影響所及，才使銀行局無法直接比照過去理專舞弊事件的風險計提方式，必須再開會研商新的風險資本計提新係數來因應這種新犯罪態樣。

此次中信銀三名行員涉及的情節，分別和協助調高網路銀行轉帳，或ATM提領日限額的帳戶有關，對此銀行局指出，已在5月17日發函，要求中信銀進行回溯調查，並已引發金管會對全體國銀的約定轉帳限額、臨櫃提現這兩大額度調高的警覺。

金管會銀行局副局長童政彰對此指出，希望銀行能回歸到RBA（Risk Based Approach），面對客戶要求調高約轉額度時，要回歸到客戶本身職業、日常金流情況等調查，檢視是否有大幅調高約定轉帳限額的需求，同時也要調查行員本身的生活習慣，來防止行員與非法詐騙集團串聯。

金管會說明中信銀的案情指出，涉案包括了中信銀成功分行前朱姓行員、東民生分行吳姓行員、蘆洲分行蕭姓行員，除了朱姓行員已被起訴、吳姓行員交保，蕭姓行員則被收押禁見。這三名行員，在110年7月至112年5月期間辦理客戶臨櫃申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額的案件，在帳戶調高限額後有短期內遭設定為警示或衍生管制帳戶的異常情事，認為中信銀在覆核內控機制上，未確認客戶調高交易限額的合理性及真實性。

這次中信銀被罰，包括在客戶調高交易限額合理性及真實性的確認及控管、員工行為管理這些都是重要原因，尤其銀行局高度重視其中後台的覆核機制未能查覺到行員辦理約定轉帳有違常態。童政彰表示，倘若在調高額度之後馬上讓後台主管來作覆核，結合進一步的KYC，就會被把關，但今天問題重點在於銀行不但授權行員可調高額度：「還全部集中核評，使主管並不知給前線行員調高額度的後果！」

銀行局明確指出，對於行員經手調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額的帳戶，短期內遭通報為警示帳戶或衍生管制帳戶「達一定數量或比例較高者」，未能建立相關監控機制，以有效掌握此類員工辦理業務異常情事，可說是其中的重要管理疏失。

銀行局指出，單日約定轉帳上限，每家各有不同，但中信銀最高3千萬元的額度的確是各家最高，其他介於2千萬至2500萬元的銀行也有不少，也有些銀行最高僅有500萬元。對於中信銀此次事件，銀行局也要求中信銀，除了未來調高約轉須作客戶的KYC，來決定是否可調高到銀行的單日上限額度之外，也要求作回溯調查，例如朱姓員工開了100戶約轉，有20戶列為警示戶的話，這種參數值就要建立起來，進而在全體分行作全面調查。

在未完善建立主管覆核及牽制監督機制方面，銀行局說明，中信銀內部規範並未明確規定覆核主管須確認客戶調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額的合理性及真實性，且該行規定客戶申請調高網路銀行轉帳及ATM提領日限額，經行員審核後：「可由行員決定」後續是由現場主管覆核，或由行員將相關申請資料傳送遠端集中授權主管覆核，致使行員得以規避主管覆核及牽制監督機制，顯示該行有未完善建立主管覆核及牽制監督機制。

銀行局副局長童政彰也表示，已要求中信銀短期內依照RBA精神，在碰到客戶要求提高約轉時，對於客戶的行業、相關風險屬性等進行評估，來比對是否有需要提高約轉的需求，同時連結到與行員生活的考核，且由於這是新型態的犯罪，為了避免在其他國銀繼續發生，已請中信把內控點要補強到銀行公會，希望讓更多銀行辨認這種新型態的風險，讓更多銀行了解。