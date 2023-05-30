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可成股東會登場 董座洪水樹：營運谷底已過

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

機殼大廠可成（2474）今（30）日召開股東常會，董事長洪水樹指出，疫情雖然結束了，但卻沒有迎來原先預期的復甦，反而充滿挑戰，但可成仍保持穩定的殖利率，股價也相對平穩，今年首季是全年營運谷底，之後會逐步回升，全年仍有信心獲利，我們承諾的股利不會改變。

洪水樹指出，我們處分泰州廠，淡出手機業務，需要非常大的勇氣，但這決定是有利於公司永續發展，並且保有龐大現金，面對各種變數時，可以更加從容面對，我們從2020年起，執行了五次庫藏股，買回金額也居上市櫃公司之冠。

洪水樹強調，可成經營理念是雙贏，無論是跟客戶、員工、股東，都希望能彼此創造出雙贏，同時我們也將透過龐大現金部位，尋找跟公司發展方向一致的投資機會，新的時代將來臨，我們有信心能抓住機會，開創新局。

洪水樹 可成 股東

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