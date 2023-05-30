元大金精準識詐 成效居金融業之冠

為守護客戶權益及資產，元大金控今（29）日與內政部警政署刑事警察局簽署「金融反詐大連線 資安阻駭齊聯防」合作意向書，元大金控今年首創業界先例，在股東會通知書印製防詐宣導，後續也將在各通路據點及數位平台加強反詐騙宣導，集團一年逾4，000萬次的客戶接觸點，精準投放詐欺宣導，更全面的識詐及阻詐。

根據刑事警察局最新統計，今年前四月，詐騙財損金額高達新台幣21億元，數字再創新高，詐騙型態又以「投資詐騙」占比五成，金額達11.4億元，詐騙猖獗已成為社會嚴峻問題。刑事警察局副局長邱紹洲分享，此次與元大金控合作聯防，可提升雙方預防、偵測、攔阻及反制數位金融犯罪能力，有效降低數位金融犯罪案件數，進而確保民眾不受犯罪侵害及保障財產安全。

元大金控總經理翁健表示，金融機構在防制詐騙上扮演重要角色，元大金控旗下具有證券、銀行、人壽、投信、期貨五大事業體，是國內指標的綜合型金控，更為證期通路市佔最大的業者，建構安全永續的投資環境，守護客戶資產及權益亦為當責重任。