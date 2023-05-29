解決金融機構三痛點 產學界組策略聯盟打造一站式服務

陽明交通大學、CRIF、東詣科技、優利佳金融科技跨界組建策略聯盟，今天宣布將攜手打造全台首創的「企業重要訊息平台」。平台透過串接豐富數據源及結合AI、圖形技術應用，將能大幅提升金融機構作業效率並強化風險控管，有望在金融產業成為資訊共享領域的指標性服務。

出席今天記者會的金管會金融科技發展與創新中心副執行秘書林羲聖表示，「根據去年底針對308家金融機構進行問卷調查，3成金融機構正規劃未來辦理新增資料共享服務，顯示業者樂見資料共享對經營帶來的助益。期許『企業重要訊息平台』帶動金融產業加速推動資料共享，協助打造智慧型金融產業。」

優利佳金融科技總經理張華平說，策略聯盟團隊結合產業服務經驗與學術研究，歸納出金融機構在評估企業風險時所面臨的三大痛點：資料取得不易、資料分析耗時費力、資料整合無法動態因應風險。面對資料取得不易的挑戰，張華平說，「企業重要訊息平台」彙整客戶盡職調查、AI企業訊息即時監控、AI企業信用風險預測評分、AI企業新聞及訴訟搜尋、上下游供應鏈交易資料、中小企業ESG永續評分等資料模組。

針對資料分析耗時費力的問題，平台能快速將多元大數據可視化。優利佳金融科技導入AI和圖形技術開發視覺化圖譜平台，過去金融機構花費數日甚至數周才能完成最終受益人（UBO）圖譜，將可在幾分鐘內計算出各受益人的持股比例並視覺化呈現，大幅提升效率。

克服資料整合無法動態因應的挑戰方面，張華平說，有賴於平台高度整併各項功能。透過東詣科技的大數據分析技術及系統整合開發，處理及串接來源眾多的巨量數據，實現不同的數據應用。完善且直覺的網站系統，更使資料作業高效便捷。

國立陽明交通大學校長林奇宏說，「非常榮幸透過金融科技創新園區的媒合，促成策略聯盟的籌組，結合跨界技術優勢與金融實務經驗，攜手打造全台首個『企業重要訊息平台』，從根本解決金融機構在風險評估上的痛點。相信會是金融機構數位轉型的重要拼圖，期許成為台灣在金融資訊共享領域的指標性服務」。