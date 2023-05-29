市場變數太多 元大金暫不出手併購

由於國內外整個市場環境仍多動盪，元大金控總經理翁健指出，今年下半年不會有任何併購計畫，除此之外，元大銀行也底定下半年將有兩大發展策略，一是吸收核心存款，另一則是持續評估銀行分行據點的跨區域遷移，並且將以消金業務的布局作為思考銀行實體據點布建的主軸。

身兼元大銀行董事長的翁健對元大銀的布點策略說明，由於目前元大銀在法金業務上，已透過各區域中心評核，因此接下來分行據點在業務推展上，會著重於成為消金業務的窗口，也會以此來思考適合的地點，今年元大銀即有將原本為位於豐原的其中一處據點，北上遷移到基隆，後續也會繼續評估這種跨區域的遷移。

元大金目前的資產品質及財務強度，在各大金控之間名列前茅，但在併購策略上，目前傾向暫不出手，顯見非常重視市場動盪不安之際帶來的變數；對於下半年景氣，翁健分析，庫存調整速度如何，仍為決定景氣復甦快慢最重要的因素，而另一方面，美國通膨的最新變化、例如聯準會六月升息可能性又升高，這些都仍必須再觀察，而且下半年會否再有其他黑天鵝也仍是未定數，現在元大內部對此已準備不同版本的沙盤推演，以強化應變的機動性。

除了從消金業務導向出發來尋找合適的據點所在，元大在產品線現在除了旗下元大投信及元大壽險兩大子公司提供的基金、保單商品之外，也有更多非屬元大體系，但符合元大所要求產品特質的「元大化」商品，對於所謂的「元大化」商品，翁健指出，像是美國A級優質公司債，例如蘋果、台積電這些公司的海外優質債，就屬此類商品。

翁健也進而明確勾勒目前提供給客戶海外債券產品線的特性指出，主要有三：1、都在A級以上；2、利率超過4%；3、5年期以內。

此外，另一個重點在於未來要加強銀行與證券兩大子公司共同設置「旗艦店」，亦即以樓上樓下，或比鄰而居的方式，讓客戶同時獲得銀行及證券端的服務，現在這類型的旗艦店已有65至80家，未來還會繼續在擴張。

而在吸收核心存款方面，儘管有來自元大證券股市交割款的活期存款加持，但元大銀行也希望行員能開發更多元的核心存款來源，翁健也表示，不能只依賴證券交割款挹注活存，因此在設算銀行與存款相關的考評指標裡，特別把元大證券交割款這一部分帶來的活存給剔除，以更公平衡量元大銀在爭取核心存款上的真實成效。