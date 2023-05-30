日圓再現甜價！一篇了解超夯「雙幣卡」3大優點、8家雙幣卡比較、和現金回饋哪張好

隨著疫情解封，民眾出國的次數越來越多，除了現金外，大多使用信用卡，各銀行推出的「雙幣卡」人氣竄升，成為不少人的必備卡，到底什麼是「雙幣卡」？市面上的「雙幣卡」又以哪一家最優惠？聯合新聞網幫大家整理資訊，一次看懂零煩惱！

什麼是雙幣卡？

雙幣卡就是同時擁有「新台幣」以及「外幣」的信用卡，指的是在國內消費使用台幣付款，海外消費則用外幣付款，因此需要有新台幣帳戶以及外幣帳戶，使用前需要先向銀行申辦信用卡。

雙幣卡優點？

1、降低匯率成本

雙幣卡和一般信用卡不同的地方，就是能先在匯率好的時候先換好外幣，存在外幣帳戶哩，當在國外需要用到外幣消費時，就能直接從信用卡的外幣帳戶扣款，可以降低換匯成本。

例如近期日幣又跌到0.21，如果這時先換了一筆日幣，等日後要出國時，日圓漲回0.28，使用雙幣卡就能直接用之前換好的日幣扣繳卡費，現賺匯差。

2、節省換匯時間

雙幣卡搭配外幣帳戶使用，消費時能直接利用外幣支付款項，可以省去額外換匯時間，對於常出國的群族而言相當方便。

3、海外消費更方便

雙幣卡可以直接從外幣帳戶扣款，因此不需要隨身攜帶大量現鈔在身上，增加遺失風險，另外雙幣卡也會搭配額外福利，如現金回饋、換匯減分等優惠，有些銀行也會和商家合作，能得到更多％數回饋。

挑選雙幣卡3大注意事項

1、年費

雙幣卡相較於其他信用卡，年費門檻會比較高，雖然大多數銀行都推出「首年免年費」優惠，或是申請電子帳單能延續免年費，但是次年後多數會提高門檻，申辦前要多留意雙幣卡的正、附卡年費費用。

2、手續費用

在海外使用雙幣卡消費時，銀行會收取1.5％的手續費，因此申辦以前，最好多比較幾家銀行的雙幣卡，選擇回饋超過1.5％的銀行申辦，比較能達到優惠效益。

3、結匯優惠

多數銀行會提供換匯優惠，可以趁著台幣走強的時候換一些外幣到外幣帳戶裡頭備用，如果短期沒打算出國，也能把外幣帳戶的外幣轉為定存，加減賺利息，不妨善加利用。

日圓近期走貶。（路透）

各家雙幣卡比較、哪家最優惠？

雙幣卡的好處就是能在最理想的匯價時先換好外幣，消費金額不需要再轉換成台幣計算，直接從外幣帳戶扣款，若是非雙幣信用卡，還需要負擔匯差以及結匯的手續費，加上現在雙幣卡的現金回饋程度也比以前更大，海外現金回饋率甚至跟一般信用卡有拚，其中最多網友推薦的則是永豐幣倍卡，海外最高回饋到7％，另外也有人推薦玉山雙幣信用卡，雖然無現金回饋，但免收手續費也是一大利因。

現金回饋卡、雙幣卡哪個好？

現金回饋卡、雙幣卡各有優缺點，有銀行業者建議，如果想要去日本玩的旅客，不妨採取「雙卡併刷」與「分段式換匯」策略，例如預期在日本要花10萬新台幣，可以用6萬元刷現金回饋卡、4萬刷雙幣卡，匯率低時用2萬元新台幣購入日圓，能達到分散風險的效果。