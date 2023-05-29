數位轉型契機！5大壽險「遠距投保」突破14.2萬件

疫情改變民眾生活型態，加上金融科技持續發展，金管會2021年11月發布「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，正式開放保險業辦理這個被視為壽險業「數位轉型的契機」的遠距投保。其中，國泰人壽、南山人壽、全球人壽、新光人壽、台灣人壽等5大壽險，合計突破14.2萬件投保。

國壽內部統計，截至5月25日，遠距投保受理件數達8萬8,842件，遠距件數占總投保件數比例為4.8%；其他遠距服務，如保單變更、保單貸款、理賠申請、保費服務等，累積受理件數亦逾萬件。

國壽指出，於2021年台灣疫情三級警戒期間快速推出遠距服務平台，能打破時間與地域限制，全程僅約花費15分鐘的時間，就可以輕鬆完成保單辦理，是業界唯一提供全方位保險服務Total Solution，除緊扣客戶需求與痛點，也以「零接觸、零落地、零紙本」的三零模式，為保險產業加值。

台灣人壽表示，遠距投保開辦至今受理件數合計近1萬件，在疫情期間最高占總投保件數34%，目前占全體投保件15%以上。根據滿意度調查顯示，90%客戶表示願意再次使用遠距投保。

台灣人壽分析使用遠距投保客戶樣態，要保人以女性較多、年紀多為40歲以下；另外，若以地區排名，要保人居住區域前3名分別為新北市18%、高雄市14%、台南市及台中市為12%；六成保單為跨縣市銷售，顯見遠距服務對於都會區年輕族群經營具有正向高度相關性。依業務員回饋客戶意見，遠距的客戶會先蒐集比較商品資訊，故在成交速度較一般客戶為快，對於業績的成長有顯著績效。

全球人壽則為首家獲准，被保險人可在境外遠距投保，並讓14歲以下無身分證的未成年人也能遠距投保，具體落實保障零距離。其境外遠距投保，試辦期間短短四個月，已成功受理逾5,000件，最吸睛的是境外投保遍布四大洲，包括中國、美國、澳洲、日本、泰國、荷蘭、新加坡、羅馬尼亞等地。至今遠距投保受理件數達1萬4,513件，占總投保件數比例達4%。另外，台新人壽目前正積極規劃遠距視訊投保服務，主管機關核准後即將在今年展開試辦。

至於民眾擔心的資安問題，各業者也早已做好萬全準備，南山人壽遠距投保開辦至今受理件數合計超過2萬件，該公司建置的「遠距視訊會議室」具錄音、錄影、拍照及線上簽名功能，將透過錄音錄影及拍照方式留存客戶身分證明、投保意願、要保文件說明及簽名過程含簽名軌跡，同時透過光學字元辨識（OCR）即時判讀身分證真偽及比對身分證個人重要資料，強化客戶身分的確認。

新光人壽指出，遠距投保符合公平待客原則，不僅免下載任何軟體、不分行動裝置（iOS、Android）皆可使用；操作介面友善，不僅深受年輕族群青睞、長者也能擁抱數位科技，因此開辦至今受理件數累計達1萬件。

保誠人壽則運用生物識別智能技術，輕鬆透過臉部辨識完成遠端身分驗證，避免繁瑣的資料輸入過程，加速投保流程提高效率，讓保戶「刷臉即可投保」。