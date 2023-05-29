綠色金融論壇／簡立忠：引導企業永續治理

企業轉型邁向ESG永續經營刻不容緩，臺灣證券交易所總經理簡立忠表示，為輔導上市櫃公司由上而下推動轉型，考量合理的績效評估及薪酬制度，為企業落實永續發展的重要環節，明年公司治理評鑑將把高階經理人薪酬與ESG績效連結納入評分，逐步引導企業建立永續發展的管理及治理架構。

經濟日報與華南銀行將於本周三（31日）共同舉辦「綠色金融催動淨零減碳」論壇，華南銀行副總張炳輝、BSI東北亞區總經理蒲樹盛發表專題演講，主題座談邀請簡立忠、華南銀行總經理黃俊智、勤業眾信總裁柯志賢及佳世達永續長林旺賜，以「綠色融資與企業轉型」為題共同與談。

參考國際趨勢及企業實務運作，主管機關已要求2014年起特定產業及一定規模公司編製永續報告書，以提升企業非財務資訊的透明度與品質，編製範圍從食品、化工、金融保險業、餐飲收入占營收50%以上公司及資本額100億元以上公司，逐步擴大至今年資本額20億元以上者皆須編製永續報告書。

金管會3月進一步發布「上市櫃公司永續發展行動方案（2023年）」，規畫2025年時，全體上市公司皆須編製永續報告書。簡立忠說，證交所輔以公司治理評鑑，循序漸進引導非強制規範的企業採GRI標準編製永續報告書，預估出具2022年永續報告書的上市公司將達590家，約占全體上市公司六成，顯示多年推動已有一定成效。

另外，配合政府2050淨零碳排政策，金管會亦要求全體上市櫃公司分階段應於2027年前完成溫室氣體盤查、2029年前揭露溫室氣體盤查的確信資訊，並分階段於2027年前揭露次一年度減碳目標、策略及具體行動計畫。

簡立忠表示，配合主管機關政策，證交所透過法規修訂、宣導及輔導公司進行碳盤查及強化資訊揭露等機制，協助公司逐步建構相關能力；另為提升資訊品質，證交所就溫室氣體確信機構及人員訂定資格條件、確信標準等管理措施，以強化對確信機構管理。

除訂定法規，現行的公司治理評鑑亦鼓勵企業制定並揭露溫室氣體排放量、減量目標、推動措施及達成情形，並預計於明年進一步揭露2030減碳目標、策略及行動計畫納入公司治理評鑑指標，引導企業重視環境議題，逐步達成減緩全球暖化目標。

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