股東注意！這四家金控開法說揭投資評價獲利展望

四大上市金控股本周召開2023年第1季法說會，包括新光金（2888）、第一金（2892）、開發金（2883）與永豐金（2890）等，除了說明第1季的獲利概況，去年金控淨值項下金融資產評價損失嚴重，限縮股利配發空間，今年來相關評價回升以及後續展望，以及升息近尾聲的資產配置與獲利預期等，將是法說會焦點。

另外，金控股第一家召開股東會的國票金（2889），在日前公股介入調解後，預期全面改選董事將可依照協調共識劇本完成，惟小股東提案重啟和併安泰銀（2849）案，是否會在股東會通過，再由董事會與經營團隊研議重新洽談，將是未來兩大民股暨公股日後能否和諧共治的觀察指標。

新光金是今年來14家上市金控唯一累積獲利虧損的，關鍵即在核心子公司新壽持續虧損，新壽今年第1季累計稅後淨損超過百億元，雖然4月單月獲利虧轉盈，但累計稅後淨損仍有105.7億元。新壽獲利欠佳以及未來面對接軌國際會計原則IFRS 17與保險資本標準台版ICS清償能力指標的挑戰，在即將於6月9日登場的股東會改選大戰，結果將對新光金與新壽未來有關鍵影響，加以日前外資顧問ISS對新光金外資股東具體建議，對新光金股東會的長期資金募集案投反對票，相關議題法說會將聚焦。

開發金是三家股利掛零的金控之一，核心中壽今年來獲利衰退，後續避險成本變化、投資資產評價損益、獲利展望如何，牽動開發金今年獲利是否有機會翻正成長，以及來年股利配發實力。此外，開發金高層主管今年來變動頻仍，從中壽董事長、精算師，到凱基銀總經理，乃至中壽新推動組織改造，對其營運影響與效益，也有待公司進一步說明。

第一金首季獲利成長佳，且是去年唯一其他權益沒有損失、為正值的金控股，第1季獲利動能，尤其財務操作金融換匯交易收益，以及利差變化等，將是法人關切重點。永豐金法說會也將對第1季獲利與升息末段未來展望提出看法。