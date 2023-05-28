外資顧問ISS針對新光金股東會 推薦獨董、但反對這提案

新光金（2888）股東會改選大戰倒數計時，對外資投票動向具關鍵影響力的ISS的建議報告日前出爐，除了只有針對獨立董事應選三席部分，建議支持兩席洪士琪為首改革派的獨董候選人，一席吳東進陣營獨董之外，另一值得注意的是，針對新光金股東會提出的長期資金募集案，ISS是建議外資投反對票。

新光金今年股東會，討論事項有因應策略發展及營運成長，規劃辦理長期資金募集案。擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定，於適當時機辦理以國內現金增資發行普通股或特別股、現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證、私募方式辦理現金增資發行普通股或特別股，或發行國內轉換公司債，擇一或兩者以上搭配，以籌措長期資金。擬發行總股數以不超過20億股，國內轉換公司債發行總面額以不超過新台幣50億元為原則。

其實還有幾家大型金控都有在股東會提出長期資金募集案，以利取得股東會授權後在需要時，董事會、經營團隊即可規劃執行，較有機動性。但是ISS不建議外資支持新光金長期資金募集案，投反對票。

不過，新光金兩派陣營爭逐董事席位激戰，但在長期資金募集案上則立場一致，洪陣營在徵求委託書對此議案即是勾選贊成，因此即使持股新光金近兩成的外資法人聽取ISS建議而不支持該案，預期股東會上通過長期資金募集案的機率仍較大。

至於董事選舉部分，ISS的針對獨董的投票建議被認為有利於洪士琪陣營，洪陣營將有機會取得總席次超過八席、過半勝率大增，洪陣營僅低調表示對改選結果「審慎樂觀」，其他並未多談。