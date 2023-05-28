吳東進家書 盼吳東亮坐下談

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
（聯合報系資料庫）
（聯合報系資料庫）

新光金經營權大戰，大股東吳東進在代表外資股東重要方向的ISS報告出爐前，已對老三、台新金控董事長吳東亮發出家書，據了解，上千字家書主旨為「不希望你我成為家族罪人」，以親情及柔性訴求，盼家族成員坐下來談，大家都是公司派，都是執政黨，不分你我。

在家書中，吳東進談到他身為老大，對家族企業的貢獻，有目共睹，並反問，這些年關係企業有難時，哪一次他沒有伸出援手？他向老三喊話，吳家兄弟姊妹應該團結，度過難關。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

其實吳東進在當年新光集團創辦人吳火獅過世後，除了繼承家族企業，也繼承了負債，最令人印象深刻的是，吳東進寫到扛下擔子後，幾乎天天跑三點半，原來接班當時有高達240億元龐大債務，其中20億元是民間借貸，光是個人本票就有200多張，吳東進當時還說，若是依照過去「票據法」規定，假設一張跳票要關半年，他要被關100年，這種情況一直到1993年新光人壽掛牌，才慢慢解決集團營運資金短缺問題。

吳東進不僅繼承家族事業，也扛下壓力，在吳火獅過世時，新光集團旗下只有新紡、新纖上市，吳東進接手後，數度辦理新纖增資，也解決新紡、珠江營造等財務危機，甚至新光三越及新光醫院的成立，前者若沒有吳東進出面與日方洽商，哪有今日的新光三越？更不用說集團還蓋了南京西路、站前大樓等，供新光三越使用，新光醫院也是在吳東進手中設立。

甚至連當初台新銀行成立，也是新光關係企業共同發起，吳東進身為當時新纖的董事長，也投資台新，這也是現在新纖仍是台新金大股東的原因。知情人士說，吳東進對兄弟姊妹可以說仁至義盡。

據了解，吳東進在委託書徵求期間，陸續透過個人名義發動攻勢，發出家書則是第三波攻勢，不過家書從頭到尾，就沒打算曝光。早在大股東洪士琪宣布徵求委託書時，吳東進就發出第一波攻勢，在報紙刊登致股東書大篇幅廣告。

第二波以大股東名義向外資擬說帖，除了保證保住經營權後，長期ROE可望回升，PB並且能突破一倍，希望能逐一突破外資心防，早在ISS報告出爐前，吳東進就知道要取得絕對優勢愈來愈困難，因此與幕僚開始著手寫家書，希望改用親情喊話化解歧見，此為吳東進的第三波攻勢。

在這封家書曝光，使得新光金經營權大戰，從原本大股東之間的公司治理之爭，成為兄弟搶經營權大戰，也迫使吳東亮必須正面回應此事。

不過對於新光金經營權大戰，台新金總經理林維俊日前在法說會上已表達，台新在這次新光金改選並沒有角色。

對於吳東進的家書，新光金大股東洪士琪派表示，並未聽聞。

吳東進 台新金控 股東

延伸閱讀

新光金聲明：ISS報告僅為建議 非實質決議

ISS報告新光金改革派取得三分之二支持 知情人士：遺憾

獨／ISS報告出爐 新光金改革派獨董取得三分之二支持勝出

蔡明忠今晚娶媳婦 長子蔡承道迎娶吳秀光女兒

相關新聞

新光金改選 公司派告急 吳東進喊話兄弟和解

ISS對新光金改選的建議報告廿六日晚間曝光，其中僅支持一席公司派獨董，不但被外界一致解讀改革派爭取外資票占上風，更在昨天引...

豪宅限貸令 砍到換屋族

打炒房、升息等因素，豪宅市場受到衝擊，去年七都豪宅交易量1,463件，年減31.2%，其中北市年減45%最高，建商直指，...

新光金經營權／專人送信 擬促成「進亮會」

新光金控大股東吳東進給老三台新金控董事長吳東亮的家書曝光，讓新光金經營權大戰兄弟之爭浮上檯面，據了解，這封家書分為兩個版...

匯市最前線／台幣估區間震盪

熱錢大舉湧入、股匯雙漲。國內匯市上周五（26日）升值4.2分、收30.748元，連兩升，成交量20.195億美元。

遊日買日圓 專家建議分批下手

邊境開放，再加暑假旺季將至，國人的海外觀光需求愈來愈高，尤其飲食與文化、生活習慣和台灣近似度甚高的日本，最為國人首選，再...

國泰金：美債危機很快會落幕

國泰金昨召開法說會，對於媒體矚目美債危機會否影響國泰財務投資，國泰金總經理李長庚回應，美國現在的經濟實力，加上美國兩黨政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦