吳東進給吳東亮家書 「不希望你我成為家族罪人」

新光經營權大戰，大股東吳東進在ISS報導處於下風，改走親情路線，向老三、台新金董事長吳東亮，發出家書，主旨是「不希望你我成為家族罪人」，吳東進也在家書中打親情路線，強調過去家族企業，他哪一次沒有伸出援手？據了解，此封家書的最主要用意，是希望兄弟姊妹能坐下來談，大家都是公司派，都是執政黨，沒有你我之分。

據透露，這封家書分為兩個版本，有簽名及沒有簽名的版本，是本周四由吳東進派專人送到台新金，當時有簽名的信是要給吳東亮，沒簽名的信則是給台新的「國師」吳統雄，主要是希望若吳東亮避不見面，可以由吳統雄代為轉達，並扮演和事佬角色，而在送達信件時，發現台新當日有內部會議，吳東亮及吳統雄在同一場會議上，因此兩人是同時拿到家書。

在家書送達給老三吳東亮後，吳東進在周五把家書，再分送給其他兄弟姊妹，盼家族團結，共度難關，沒想到信件在周四已被第三方不相關人士走漏，並且以不利吳東進方式解讀，讓吳東進派相當心寒。

吳東進派認為，這封信是「三國志」，卻被寫成了「三國演義」，質疑這是有心人士的操作。尤其家書的內容是，不希望你我成為家族罪人，並非指著吳東亮鼻子，要吳東亮不要成為家族罪人。

在家書中，吳東進談到他身為老大，對於家族企業的貢獻，有目共睹，並反問，這些年關係企業有難時，哪一次他沒有伸出援手？他向老三喊話，吳家兄弟姊妹應該團結，度過難關。

其實吳東進在當年新光集團創辦人吳火獅過世後，對家族關係企業近年來的貢獻不在話下，尤其吳火獅過世時，只有兩家上市公司新纖及新紡，吳東進在接手後，包括對新纖數次辦理增資，1993年新壽上市後，集團才開始有營運資金，接下來集團蓋南京西、站前等大樓給新光三越使用，如果沒有吳東進與日方協調，哪有如今的新光三越？甚至新光醫院的成立，吳東進也是最大推手；至於新紡及珠江營造的財務危機，也是吳東進出面解決。

另外當初發起成立台新銀，也是新光關係企業共同發起，吳東進身為當時新纖的董事長，也投資台新，這也是現在新纖仍是台新金大股東的原因。

知情人士說，吳東進對兄弟姊妹可以說仁至義盡。

據了解，吳東進在委託書徵求期間，陸續透過個人名義，發動攻勢，發出家書，則是第三波攻勢，不過家書從頭到尾，就沒打算曝光。早在大股東洪士琪正式宣布委託書時，吳東進就發出第一波攻勢，在報紙刊登致股東書。

第二波則以大股東名義，向外資擬說帖，除了保證保住經營權後，長期ROE可望回升，PB並且能突破一倍，希望能逐一突破外資心防，而早在ISS報導出爐前，吳東進就知道要取得絕對優勢愈來愈困難，因此與幕僚開始著手寫家書，希望走親攻勢，此為吳東進的第三波攻勢。

而選在ISS報告曝光後，向老三吳東亮親情喊話，更讓這場營權大戰，從大股東之間的公司治理之爭，正式浮上檯面，成為兄弟搶經營權大戰，也迫使吳東亮必須正面回應此事。

不過對於新光金經營權大戰，台新金總經理林維俊日前在法說會上已表達，台新在這次新光金改選並沒有角色。

對於吳東進的家書，洪士琪派表示，並未聽聞。