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國泰金：美債危機很快會落幕

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

國泰金昨召開法說會，對於媒體矚目美債危機會否影響國泰財務投資，國泰金總經理李長庚回應，美國現在的經濟實力，加上美國兩黨政治領袖都會顧及美國在全球的信用，美債危機近期內應很快就會落幕。

李長庚也分析，二○一一年也曾發生過美債的債務協商危機，當時也是二個月就落幕；對於國壽曝險部位，國泰人壽執行副總林昭廷也在法說會上指出，國泰人壽只有三百五十億帳面價值的美國公債，另外，六月到期的部位才等值二點五億台幣，所以即使美債有短暫違約，也不會有影響。

林昭廷表示，未來美債投資仍會以美國公司債為主，會慎選評等上可接受的，而且現在更高的信用評等仍能達到相當的投報率；投資天期會搭配保單，若是美元保單，期間會拉長，但若是台幣保單，期間不見得會拉長。

美國 長庚 台幣

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