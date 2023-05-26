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獨／ISS報告出爐 新光金改革派獨董取得三分之二支持勝出

聯合報／ 記者朱漢崙／即時報導
新光金控示意圖。圖／聯合報系資料照片
新光金控示意圖。圖／聯合報系資料照片

據透露，在公司經營權及董事改選之爭，向來具有左右外資意向的ISS報告，已在今晚出爐，尤引人矚目之處在於，ISS報告此次僅支持三名獨立董事，其中二席由改革派拿下，分別為常在國際法律事務所合夥律師陳彥希，以及目前擔任多家上市公司獨董的勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋。

至於公司派，僅支持現任新光金獨董，也是審計委員會主席許永明，至於另外由公司派提名的前保險局局長曾玉瓊和元富證券獨董均未獲得支持，被視為改革派在爭取外資票告捷。

有趣的是，ISS這份甫出爐的報告，僅支持上述的三位獨董候選人，至於一般董事，不論是公司派，或是改革派所推出的董事候選人，沒有一位獲得推薦，包括此次公司派同樣提名的現任新光金總經理吳欣儒，也未獲得ISS推薦，另外，改革派所打出的許多學經歷俱佳的一般董事候選人，亦未獲ISS推薦。

對於箇中原因，金融圈人士分析，ISS會否推薦一般董事候選人：「和獨董名額是否超過三分之一大有關係！」原則上ISS希望獨董名額至少超過三分之一，才會進一步推薦一般董事候選人，但此次新光金應選的15席名額裡，獨董只有3席，僅占比五分之一，並不符合ISS期待。

但在改革派、公司派雙方各提名的三席獨董候選人中，ISS已作出了建議選擇，改革派與公司派為2:1，金融圈人士對此大都解讀為改革派已在外資票的競逐上，取得相對優勢，至於新光金占比18%的外資票，屆時在票投獨董時，是否按照ISS建議的「2比1」來分配，已成為新光金改選之役最大的決勝關鍵點。

據現在雙方所掌握的籌碼來看，消息人士指出，目前市場上約占持股比重50%的在外流通股數，以台新金董座吳東亮為共主的改革派目前已收到約當30%至35%委託書，再加計股東自有約7%至8%持股部位，即使未計入外資的支持票，所能掌握的股權也已到約43%水準，現在就看外資票能否臨門一腳幫改革派「變天」新光金。

而倘若再用上述的外資票分配方式，那麼改革派陣營，屆時可掌握的票源，應已達過半水準，「變天」可能性已大增，現在就看公司派在最後關鍵時刻，能挽回多少外資的心。

對於新光金改選，據悉目前政府高層已定調：「保持中立。」

外資方面，改革派先前也以過去六年來，新光金大小不等被金管會裁罰、記點次數就已44次作為主打，這也使新光金公司派爭取維持經營權現狀的理由「弱化」，現在就看公司派最後對外資票衝刺的最後結果如何。

據知情人士透露，改革派這次在爭取外資票取得優勢，主要和業界知名爭取外資票的女性高手有關，這位高手就是Alliance Advisors亞太地區副總裁馮欣宜，先前也曾在台新金與公股進行董事會改選之爭協助公股陣營，表現可圈可點也讓台新金留下深刻印象，因此這回特別延攬昔日的對手前來搶攻新光金改選外資票。

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