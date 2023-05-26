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國壽揭露首季最新隱含價值為9880億元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰人壽。國壽／提供
國泰人壽。國壽／提供

國泰金控在今日法說會上揭露國泰人壽的最新隱含價值，首季隱含價值為9880億元，調整後淨值為5200億元，有效契約價值4690億元、未來一年的新契約價值為275億元，換算為金控價值是每股93.2元，目前人壽的資本適足率（RBC）都在300%以上。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，目前外匯價格變動準備金增加401億，現在為453億，另外因為新台幣匯率貶值，有40多億元的變動調整，股債價值未實現損失現為3290億元，調整後淨值為5196億元，而宣告利率上升及美元解約率，各產生160億及90億元的負向影響，有效契約價值因而為7800億元。

國泰世華銀副總胡醒賢則針對銀行利差指出，第一季會是利差的谷底，未來利差將逐季往上。此外，由於SWAP（換匯）操作增加17億元收入，也推升淨利差從原本的1.40%增至1.58%；國泰金財務長陳晏如說明，SWAP操作收入的增加，與壽險公司避險有關，未來能否延續SWAP收益，要看接下來市場利率的變化。

國泰世華銀指出，手續費收入以信用卡動能強勁，抵銷了財管的手續費收入萎縮影響。財管手收減少是因為基金及保單銷售受影響，但海外債券手收相對增加，帶動成長。而財管雖然手收減少，但客戶數仍穩健成長，首季財管資產規模也有雙位數成長。

國壽在今日法說會上也表示，今年首季保費收入減少12%，主要少了投資型商品保費挹注，至於傳統型商品，保費收入則與去年同期相當，另外在新契約價值上，首季儲蓄型商品占比已有提升。

國泰人壽 保費

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