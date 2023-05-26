快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩大原因 國泰金總經理李長庚看好美債危機很快落幕

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控。國泰金／提供
國泰金控。國泰金／提供

國泰金今日召開法說會，對於媒體矚目美債危機會否影響國泰的財務投資，國泰金總經理李長庚回應，因為美國現在的經濟實力，加上美國兩黨政治領軸都會顧及美國在全球的信用，因此認為美債危機近期內應很快就會落幕。

李長庚也分析，在2011年也曾發生過美債的債務協商危機，但當時也是2個月就落幕；對於國壽曝險部位，國泰人壽執行副總林昭廷也在法說會上指出，國泰人壽只有350億帳面價值的美國公債，另外6月到期的部位才等值2.5億台幣，所以即使美債由短暫違約，也不會有影響。

國泰世華也指出，其持有的美國公債部位只占2%，六月沒有到期部位。

林昭廷也表示，未來美債投資，仍會以美國公司債為主，會慎選評等上可接受的，而且現在更高的信用評等仍能達到相當的投報率；至於在投資天期，會搭配保單，若是美元保單的話，期間會拉長，但若是台幣保單，則期間不見得會拉長。

台股的部分，林昭廷指出，國壽在第一季的確有加碼台股，有進有出視個別類股前景來調整；他指出，股票首季部位帳面是正70至80億，股票投資處分的資本利得，國內外合計約130多億元 ，另外，債券ETF約3700億左右部位。

美國公債 國泰人壽

延伸閱讀

國泰金總座李長庚：下半年景氣有機會比上半年好 國壽「還是金城武」

香奈兒美國銷售疲轉 靠中國大陸市場補足缺口

莫自毀前程！克魯曼籲美債限談判 別砍未來主人翁補助

看好台南觀光！福泰集團進駐大億麗緻 將斥資10億整建

相關新聞

國泰金總座李長庚：下半年景氣有機會比上半年好 國壽「還是金城武」

國泰金控（2882）今（26）日舉行今年首季法說會，對於台灣景氣前景，總經理李長庚會後受訪時指出，不論政府或民間的研究機...

國壽揭露首季最新隱含價值為9880億元

國泰金控在今日法說會上揭露國泰人壽的最新隱含價值，首季隱含價值為9880億元，調整後淨值為5200億元，有效契約價值46...

華南金揭露美債投資部位1290億元 認為美債危機短期內會落幕

華南金控今日在首季法說會上揭露，目前華銀投資的美債部位為等值新台幣1290億元，即將到期的美國債券並沒有很多，儘管近來十...

兩大原因 國泰金總經理李長庚看好美債危機很快落幕

國泰金今日召開法說會，對於媒體矚目美債危機會否影響國泰的財務投資，國泰金總經理李長庚回應，因為美國現在的經濟實力，加上美...

國泰防疫險 五月底有效件數降為4千件

對於國泰產險最新營運狀況，國泰產險資深副總許嘉元今日在法說會上指出，最新統計五月底剩下4000件有效件數，六月底將全數到...

李長庚：台灣下半年經濟表現要看庫存清理狀況

國泰金控總經理李長庚表示，今年下半年台灣景氣如何，要看庫存清理的狀況，庫存清理完，經濟景氣才會上來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦