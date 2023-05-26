兩大原因 國泰金總經理李長庚看好美債危機很快落幕

國泰金今日召開法說會，對於媒體矚目美債危機會否影響國泰的財務投資，國泰金總經理李長庚回應，因為美國現在的經濟實力，加上美國兩黨政治領軸都會顧及美國在全球的信用，因此認為美債危機近期內應很快就會落幕。

李長庚也分析，在2011年也曾發生過美債的債務協商危機，但當時也是2個月就落幕；對於國壽曝險部位，國泰人壽執行副總林昭廷也在法說會上指出，國泰人壽只有350億帳面價值的美國公債，另外6月到期的部位才等值2.5億台幣，所以即使美債由短暫違約，也不會有影響。

國泰世華也指出，其持有的美國公債部位只占2%，六月沒有到期部位。

林昭廷也表示，未來美債投資，仍會以美國公司債為主，會慎選評等上可接受的，而且現在更高的信用評等仍能達到相當的投報率；至於在投資天期，會搭配保單，若是美元保單的話，期間會拉長，但若是台幣保單，則期間不見得會拉長。

台股的部分，林昭廷指出，國壽在第一季的確有加碼台股，有進有出視個別類股前景來調整；他指出，股票首季部位帳面是正70至80億，股票投資處分的資本利得，國內外合計約130多億元 ，另外，債券ETF約3700億左右部位。