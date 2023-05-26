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國泰金總座李長庚：下半年景氣有機會比上半年好 國壽「還是金城武」
國泰金控（2882）今（26）日舉行今年首季法說會，對於台灣景氣前景，總經理李長庚會後受訪時指出，不論政府或民間的研究機構，都認為外在環境影響非常大，預期各產業清庫存的狀況將持續改善，預期下半年國內景氣有機會表現得比上半年更好。
李長庚指出，去年底做今年的預測時，多數認為景氣可能會有下行壓力，尤其擔心庫存問題，目前為止，美國表現比預期來得強，中國大陸不如預期高，兩個市場一個比預期好、一個比預期弱，台灣出口也連續幾個月負成長。
對於景氣是否有機會在下半年復甦，李長庚分析，必須歷經一段清庫存時間，接著看終端需求會不會上來，目前終端需求並不是非常強，假設終端需求能逐步恢復，對台灣下半年景氣將有所幫助，國泰金的經營團隊會盡全力、希望可以愈來愈好。
李長庚曾說過國泰人壽是「金城武」，不過近期股價表現不如競爭同業富邦金（2881），對此，李長庚回應，「金城武還是金城武吧！」
在昨天的法說會上，眾多法人關心美國債務上限問題，李長庚認為，國泰人壽與國泰世華銀行對美國公債的曝險比重非常低，即使美債在未來沒辦法達成協商，應該也屬於一次性且短期的現象，「不認為美國會賴債，這是世界大事」。
他認為，美國應該是政黨協商造成短期內停止付息還本，屬短期事件，對市場影響動盪難免，但不會影響資本市場跟經濟中長期的走勢，且美國債務上限問題並非頭一遭，在2011年也曾發生過，當時對市場造成兩個月的衝擊，兩個月後市場就回來了。
李長庚重申，政黨政治有爭執是難免的事，但不認為美國政治領袖會不顧全球信用，因此，此一事件應該還是屬於短期衝擊。
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