快訊

0056看齊00878…改「季配息」和納入收益平準金！最快7月就進行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰金總座李長庚：下半年景氣有機會比上半年好 國壽「還是金城武」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚。記者曾吉松／攝影
國泰金控總經理李長庚。記者曾吉松／攝影

國泰金控（2882）今（26）日舉行今年首季法說會，對於台灣景氣前景，總經理李長庚會後受訪時指出，不論政府或民間的研究機構，都認為外在環境影響非常大，預期各產業清庫存的狀況將持續改善，預期下半年國內景氣有機會表現得比上半年更好。

李長庚指出，去年底做今年的預測時，多數認為景氣可能會有下行壓力，尤其擔心庫存問題，目前為止，美國表現比預期來得強，中國大陸不如預期高，兩個市場一個比預期好、一個比預期弱，台灣出口也連續幾個月負成長。

對於景氣是否有機會在下半年復甦，李長庚分析，必須歷經一段清庫存時間，接著看終端需求會不會上來，目前終端需求並不是非常強，假設終端需求能逐步恢復，對台灣下半年景氣將有所幫助，國泰金的經營團隊會盡全力、希望可以愈來愈好。

李長庚曾說過國泰人壽是「金城武」，不過近期股價表現不如競爭同業富邦金（2881），對此，李長庚回應，「金城武還是金城武吧！」

在昨天的法說會上，眾多法人關心美國債務上限問題，李長庚認為，國泰人壽與國泰世華銀行對美國公債的曝險比重非常低，即使美債在未來沒辦法達成協商，應該也屬於一次性且短期的現象，「不認為美國會賴債，這是世界大事」。

他認為，美國應該是政黨協商造成短期內停止付息還本，屬短期事件，對市場影響動盪難免，但不會影響資本市場跟經濟中長期的走勢，且美國債務上限問題並非頭一遭，在2011年也曾發生過，當時對市場造成兩個月的衝擊，兩個月後市場就回來了。

李長庚重申，政黨政治有爭執是難免的事，但不認為美國政治領袖會不顧全球信用，因此，此一事件應該還是屬於短期衝擊。

美國公債 長庚 國泰人壽

延伸閱讀

香奈兒美國銷售疲轉 靠中國大陸市場補足缺口

債限談不攏 美列2信評機構「負面觀察」 恐讓信評下調

美國務院警告 中國有能力網攻管線和鐵路等設施

開第一槍 陸信評公司下調美主權信用評級 列入降級觀察

相關新聞

國泰金總座李長庚：下半年景氣有機會比上半年好 國壽「還是金城武」

國泰金控（2882）今（26）日舉行今年首季法說會，對於台灣景氣前景，總經理李長庚會後受訪時指出，不論政府或民間的研究機...

華南金揭露美債投資部位1290億元 認為美債危機短期內會落幕

華南金控今日在首季法說會上揭露，目前華銀投資的美債部位為等值新台幣1290億元，即將到期的美國債券並沒有很多，儘管近來十...

兩大原因 國泰金總經理李長庚看好美債危機很快落幕

國泰金今日召開法說會，對於媒體矚目美債危機會否影響國泰的財務投資，國泰金總經理李長庚回應，因為美國現在的經濟實力，加上美...

國泰防疫險 五月底有效件數降為4千件

對於國泰產險最新營運狀況，國泰產險資深副總許嘉元今日在法說會上指出，最新統計五月底剩下4000件有效件數，六月底將全數到...

李長庚：台灣下半年經濟表現要看庫存清理狀況

國泰金控總經理李長庚表示，今年下半年台灣景氣如何，要看庫存清理的狀況，庫存清理完，經濟景氣才會上來。

泰山股臨會前夕 龍邦呼籲股東踴躍參與下架不適任董事

泰山（1218）經營權之爭進入短兵相接，市場派大股東龍邦國際（2514）今（26）日發布聲明，呼籲全體股東挺身而出，踴躍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦