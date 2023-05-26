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泰山股臨會前夕 龍邦呼籲股東踴躍參與下架不適任董事

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

泰山（1218）經營權之爭進入短兵相接，市場派大股東龍邦國際（2514）今（26）日發布聲明，呼籲全體股東挺身而出，踴躍參與5月31日股東臨時會，下架詹景超、詹皓鈞等不適任董事，「莫讓違法亂紀之人繼續竊占高位，以捍衛自身權益。」

龍邦指出，自去年底至今年5月，短短六個月內，泰山即一再創下上市公司單次裁罰最高紀錄，公司仍大言不慚宣稱所作所為都是董事長詹景超的權限，70年老牌企業竟淪落至事事由詹景超專斷獨行。

諷刺的是，詹景超倒行逆施的後果，竟是全體股東一起陪葬，不僅總計750萬元鉅額裁罰需由全體股東買單，甚至公司股票差點遭變更交易方式、打入全額交割股，股東何其無辜。

龍邦表示，原泰山發言人、董事長室副總經理，曾於去年12月5日於證交所主持出售全家股權重訊記者會的雷松青，擔心越陷越深而迷途知返，拒絕再犯的結果，就是今年4月10日遭撤換發言人職務，調職負責畜產養豬事業。

另外，總經理蔡政達因明白詹景超所作所為涉及嚴重法律責任，去年12月就請年假飛往美國以明哲保身。回國後因拒絕替違法議案背書，詹景超即以組織調整為由，剝奪、架空總經理就財務、行銷、生產等事項的管理權限，違法將相關部門改隸於董事長直轄管理，破壞公司治理。

原公司治理主管、財務室經理劉韋辰，因深涉違法事務，迫不及待於今年3月提前退休拿錢走人，直至今日仍無人敢接任財務室經理一職。原公司稽核主管，在對花蓮新樂園土地買賣案進行稽核後發現重大弊端，因不願配合違法指示，被迫於今年3月離職。

今年3月31日新上任的稽核主管徐鑫翔，公司治理主管顏谷龍，因不肯同流合污，不到兩個月內，稽核主管徐鑫翔離職，公司治理主管顏谷龍慘遭降級改敘，泰山多方尋覓，至今仍無人敢跳火坑，接任公司治理主管與稽核主管。

龍邦指出，重要主管爭相求去，詹景超改派毫無財務專業與經歷的堂弟、董事詹皓鈞擔任財務總監，將金管會推動的「公司治理3.0」制度踩在腳下。街口支付投資案，就是二人的「四手聯彈」。

龍邦強調，詹景超、詹皓鈞堂兄弟私慾薰心，罔顧泰山公司5萬名股東的權益，員工紛紛掛冠求去以求自保就是鐵證；呼籲全體股東挺身而出，踴躍參與5月31日股東臨時會，下架不適任的董事。

股東臨時會 泰山

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