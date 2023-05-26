我能買台北哪一區？ 房仲推「買屋力找房」輕鬆算

永慶房屋宣布推出「賣屋算算」和「買屋力找房」兩個網站，屋主或購屋人只需要幾分鐘的時間，就能迅速了解自身房屋價值和買屋時的財務規劃。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，雙北地區的屋主只要在永慶房屋的「賣屋算算」網站上輸入自己房屋的地址，就能迅速得知房屋周遭的平均單價區間，網站也會呈現大樓華廈、公寓、透天別墅等不同產品的單價水準、以及最近一年的房價走勢圖，幫助屋主初步認識自身房屋價值。

「賣屋算算」網站並結合google map，使屋主能夠以視覺化的方式，一眼了解有多少潛在買家在尋找該區域的房屋、自己的房屋是否處於市場熱區中，進一步掌握自身房屋在市場上的搶手程度。

若屋主有意出售房屋，「賣屋算算」網站也提供市場上有多少房屋正在出售、有沒有與屋主房屋類似的物件，進而幫助屋主判斷房屋在市場上的稀有度。

對於想要買房的消費者，傳統的房仲網站，大多只能透過區域和房屋總價進行篩選，沒辦法直接根據自己的購屋頭期款、每月還款規劃，來判斷自己能夠承擔的房屋，往往導致民眾找到自己喜歡的房子之後，仔細計算頭期款和每月房貸負擔，才發現不符合自身財務規劃，徒增許多不便。

「買屋力找房」網站能解決這項痛點，在台北購屋的民眾，只需輸入自備款、每月預計支付的房貸、以及預設的銀行貸款利率，就能輕鬆計算出自己能夠承擔的房屋總價帶，並據此尋找台北市裡適合的房子，可省去消費者大量時間。