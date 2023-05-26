元大金控永續報告書九度通過BSI查證 深受國際機構肯定

氣候變遷對環境造成重大影響，已成為企業永續經營的嚴峻挑戰，也是當前重要課題，元大金控將環境、社會、公司治理(ESG)因子納入日常營運及決策考量，以具體行動實踐永續發展並持續提升永續資訊揭露品質，元大金控永續報告書已連續9年通過英國標準協會(BSI)查證，並獲高度肯定，今(2023)年5月25日由董事長申鼎籛代表接受證書。

元大金控積極呼應公司治理3.0 永續發展藍圖、上市櫃公司永續發展行動方案，2022年永續報告書除符合GRI(Global ReportingInitiative)準則編制要求外，亦依循國際永續會計準則（SustainabilityAccounting Standards Board, SASB），針對投資銀行與經紀商與商業銀行指標揭露相關資訊，並符合證交所規範取得會計師確信，確保資訊透明度及可信度。

面對多元且複雜的ESG議題，元大導入多項永續管理標準，包括溫室氣體排放、水足跡盤查、能源、廢棄物、供應商管理、職業安全衛生、資訊安全等國際ISO準則，並持續取得BSI第三方國際認證，為實踐永續發展奠定良好的基礎，亦彰顯元大金控對永續議題的堅持與重視。

BSI東北亞區總經理蒲樹盛表示，元大金控投入「永續金融」將ESG納入營運策略，並以積極的行動導入ISO管理標準，因應各種ESG風險議題與國際接軌，將元大的經營策略、願景與永續目標轉換為企業文化並落實至整個集團，掌握國際趨勢並快速因應，是打造組織韌性的最佳典範。

元大金控長期耕耘永續領域，著重於長期規劃、系統性的有效作為，投入對社會及環境產生正面影響的金融商品及服務，以表明永續承諾，成效有目共睹，連三年獲遠見ESG企業永續獎「綜合績效獎-金融保險業」楷模，並在今年證交所公布的第九屆公司治理評鑑中，名列前5%，七度獲得肯定，實為永續發展的績優生。